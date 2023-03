Bing Chat: aumenta ulteriormente il limite delle char giornaliere

Microsoft prosegue con l'ottimizzazione del suo Bing Chat basato su ChatGPT, andando ad abbattere ulteriori limiti. Infatti, nel corso delle ultime ore il limite giornaliero del numero di chat è stato incrementato, passando dalle precedenti 120 a 150. È stato altresì aumentato il limite dei turni che passa così da 10 a 15.

Yusuf Mehdi, il Corporate Vice President and Consumer Chief Marketing Officer di Microsoft, attraverso il proprio account ufficiale Twitter ha per l’appunto annunciato questo importante aggiornamento per il motore di ricerca.

Two updates: Bing Chat limits moving to 15 /150.

Testing an optimization on “Balanced” mode to significantly improve perf resulting in shorter, quicker responses. Precise & Creative modes remain unchanged providing a diversity of experiences.

Let us know what you think.

— Yusuf Mehdi (@yusuf_i_mehdi) March 13, 2023