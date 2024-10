Bing Generative Search: Microsoft sfida Google sulla ricerca AI

Microsoft ha lanciato la sua risposta alle esperienze di ricerca basate sull'intelligenza artificiale di Google: Bing Generative Search. La nuova funzionalità è stata rilasciata nelle scorse ore per gli utenti USA, anche se ancora in fase di sviluppo. Il modo più semplice per attivarla è cercare "Bing Generative Search" su Bing. Microsoft ha anche affermato che sta introducendo un'opzione per attivare più facilmente Bing Generative Search per "query informative".

Basato su un mix di modelli AI, Bing Generative Search aggrega informazioni dal web per generare un riepilogo in risposta alle query di ricerca. Ad esempio, quando un utente cerca "Cos'è uno spaghetti western?" Bing Generative Search mostrerà un riepilogo della storia del genere e degli esempi, con link alle fonti. Come per la funzionalità Panoramiche AI di Google, è presente un'opzione per ignorare i riepiloghi generati dall'AI e usare i risultati tradizionali dalla pagina di ricerca. Come ricordato dalla stessa azienda di Redmond: "Bing Generative Search va oltre la semplice ricerca di una risposta. Invece, comprende la query di ricerca, esamina milioni di fonti di informazioni, abbina dinamicamente i contenuti e genera risultati di ricerca al volo".

Bing Generative Search: i problem dell’AI nella ricerca

Microsoft insiste sul fatto che Bing Generative Search risponda alle query degli utenti in modo affidabile. Tuttavia, bisogna ricordare che a volte i risultati di ricerca generati dall’AI lasciano un po’ a desiderare. Le panoramiche AI ​​di Google hanno infatti suggerito di mettere la colla su una pizza. Arc Search ha detto a un giornalista che le dita dei piedi tagliate alla fine ricresceranno. Genspark consiglia alcune armi che potrebbero essere utilizzate per uccidere qualcuno. E Perplexity ha copiato articoli scritti da fonti tra cui CNBC, Bloomberg e Forbes senza dare credito o attribuzione.

Le panoramiche generate dall'intelligenza artificiale minacciano di cannibalizzare il traffico verso i siti da cui traggono le informazioni. In effetti, lo stanno già facendo. Un recente studio, Google ha scoperto che le panoramiche AI ​​di Google potrebbero influenzare negativamente circa il 25% del traffico degli editori perché le panoramiche de-enfatizzano i link degli articoli. A luglio Microsoft ha promesso che avrebbe "esaminato attentamente l'impatto della ricerca generativa sul traffico verso gli editori". Inoltre, ha affermato di avere dati preliminari secondo cui Bing Generative Search "[manteneva] il numero di clic sui siti web". Tuttavia, ad oggi l'azienda non ha condiviso nuove informazioni su quella ricerca.

Naturalmente, qualsiasi modifica all'esperienza di Bing è destinata ad avere un impatto minore rispetto alle mosse di Google. Big G Ha ancora un enorme vantaggio nel mercato della ricerca rispetto ai competitor. Secondo Statista, Google aveva una quota dell'81,95% del mercato della ricerca globale a settembre 2024, rispetto al 10,51% di Bing. Tuttavia, con questa nuova mossa, l’azienda di Redmond spera che tale divario possa assottigliarsi nel tempo.