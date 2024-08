Panoramiche AI: Google introduce migliorie alla sua funzione

All'inizio di quest'anno, Google ha presentato Panoramiche AI (AI Overviews). Questa funzione utilizza l'intelligenza artificiale di Gemini per sintetizzare una risposta basata sui risultati web pertinenti alla domanda dell’utente. In questo modo, Big G ha finalmente portato la potenza dell'intelligenza artificiale generativa nell'esperienza tradizionale di Ricerca Google. La prima novità introdotta consente di salvare una specifica AI Overview come riferimento futuro. Da ora in poi, basterà semplicemente cercare il pulsante di salvataggio sotto AI Overviews e quando si eseguirà di nuovo la stessa ricerca. In questo modo la stessa AI Overview apparirà nei risultati. Gli utenti possono anche vedere le Panoramiche AI salvate toccando l'icona del proprio profilo da Cerca e andando alla pagina Interessi. Questa funzionalità è attualmente disponibile per le query in inglese negli Stati Uniti.

La seconda nuova funzionalità è piuttosto interessante. Se si cercano argomenti per cui non si ha familiarità e viene presentata una Panoramica AI, ora sarà possibile semplificare il linguaggio con un solo tocco. Ciò aiuterà a decodificare il gergo tecnico e a sostituirlo con un linguaggio più generale e comprensibile. Anche questa funzionalità è disponibile solo per le ricerche in inglese negli Stati Uniti.

Panoramiche AI: Google userà link per consultare più facilmente le fonti

Google sta anche introducendo altri modi per controllare i siti web pertinenti alla ricerca degli utenti. Sul desktop, si potrà visualizzare un link (a destra) per le Panoramiche AI ​​per fare clic sulla fonte. Su dispositivi mobili, queste fonti appariranno come icone del sito in alto a destra. Google sta anche testando l'aggiunta di collegamenti pertinenti all'interno del testo delle AI Overviews. L’azienda di Mountain View ha affermato di essere desiderosa di includere i link perché ha notato che gli utenti visitano un set più diversificato di siti web per ottenere aiuto con le loro domande complesse. Le persone che cliccano sui link AI Overview hanno anche maggiori probabilità di trascorrere più tempo a leggere il sito web. Ciò è positivo per i proprietari di siti web poiché questi clic sono di qualità superiore. I primi test mostrano che questo sta generando più traffico verso i siti web degli editori.

Oltre a queste nuove funzionalità, Google ha affermato che porterà AI Overviews in sei nuovi paesi: Regno Unito, India, Giappone, Indonesia, Messico e Brasile. Google ha anche aggiunto il supporto linguistico per ciascuno di questi paesi.