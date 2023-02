Bing Chat: stop alle conversazioni troppo lunghe

Microsoft ha da poco annunciato un cambiamento di base nel modo in cui coloro che sono stati selezionati per testare Bing Chat, il chatbot dell'azienda che sfrutta l'AI che è stato presentato e lanciato nei giorni scorsi, potranno usare quest’ultimo in futuro. Molti utenti hanno infatti stressato in maniera eccessiva l’intelligenza artificiale, facendo venire a galla strane reazioni, alcune delle quali sono risultate essere quasi umane.

Bing Chat: 50 turni di chat al giorno e 5 turni per sessione

In un post presente sul blog ufficiale di Bing si legge infatti che d’ora in avanti l'esperienza di chat sarà limitata a 50 turni di chat al giorno e 5 turni di chat per sessione. Un turno è uno scambio di conversazione che contiene sia una domanda dell'utente che una risposta di Bing.

La decisione è stata presa in quanto i dati ricavati da Microsoft hanno dimostrato che la stragrande maggioranza degli utenti trova le risposte che sta cercando in 5 turni e che solo l’1% delle chat ha più di 50 messaggi.

Dopo che una sessione di chat raggiunge 5 turni, agli utenti verrà chiesto di iniziare un nuovo argomento. Alla fine di ogni sessione di chat, il contesto deve essere cancellato in modo che il modello non si confonda.

Da tenere presente che Microsoft avrebbe avviato pure delle discussioni con alcune agenzie pubblicitarie per mostrare inserzioni nel nuovo Bing. Più precisamente, in base a quanto riferito dalla redazione Reuters, l'azienda di Redmond potrebbe inserire dei link a pagamento tra quelli usati dal chatbot per le citazioni oppure direttamente nelle risposte a domande su determinati argomenti.