Bing Chat: ora si possono condividere le risposte sui social

Mediante un nuovo post sul suo blog ufficiale, Microsoft ha indicato alcune novità da poco implementate in Bing Chat, il quale diventa in tal modo ancora più completo, versatile e soddisfacente. Adesso, infatti, il chatbot del colosso di Redmond consente pure di condividere le risposte sui social network.

Bing Chat: risposte condivise su Facebook, Twitter, WhatsApp e Pinterest

Andando più in dettaglio, si possono quindi condividere le risposte ricevute da Bing Chat su Facebook, Twitter, WhatsApp e Pinterest. Inoltre, si può usare il link persistente per inserire la risposta nella conversazione avviata da un altro utente.

Questa, però, non è l’unica novità implementata. È stata infatti attuata anche un’ottimizzazione sulla modalità Bilanciata che migliora significativamente le prestazioni di Bing Chat. Detta in altri termini, la suddetta opzione consente al chatbot di rispondere con maggiore velocità alle domande che gli vengono poste, sebbene al momento coloro che hanno avuto modo di provare la feature non hanno notato particolari cambiamenti rispetto a quanto avveniva sino a qualche giorno addietro.

Microsoft ha poi informato di aver ottimizzato la comprensione testuale di Bing Chat, per cui adesso l’intelligenza artificiale è in grado di comprendere meglio l’uso del tono creativo, il che dovrebbe permettere di avere un riepilogo migliore di documenti e conversazioni più lunghe.

Unitamente alle novità in questione, nel post condiviso da Microsoft si legge che, come era già noto, l’azienda ha provveduto ad aumentare da 10 a 15 il numero massimo di turni per ogni conversazione, mentre quello dei turni giornalieri è passato da 120 a 150.