Bing Chat: le domande possono arrivare a 4.000 caratteri

Microsoft continua ad aggiornare in maniera costante Bing Chat andandone ad ampliare di volta in volta le sue funzioni. A tal proposito, nel fine settimana da poco trascorso, Mikhail Parakhin, responsabile della pubblicità e dei servizi Web di Microsoft, ha comunicato con un messaggio su Twitter che il limite dei caratteri per le domande che possono essere poste al chatbot è aumentato.

Bing Chat: limite per le domande aumentato

It's one small step for Bing Chat... pic.twitter.com/JpP3BUrW5J — Mikhail Parakhin (@MParakhin) May 20, 2023

Fino a prima della modifica ogni domanda che si poteva porre a Bing Chat aveva un limite massimo di 2.000 caratteri. Tale limite, adesso, è stato raddoppiato e arriva a 4.000 caratteri massimi. La modifica farà indubbiamente molto felici tutti coloro che ritenevano limitante il precedente troppo basso e in questo modo potranno quindi esporre richieste maggiormente elaborate.

Ma perché il colosso di Redmond aveva deciso di limitare la lunghezza delle domande? Il motivo è abbastanza semplice: per evitare che il chatbot potesse andare in confusione e fornire così risposte errate o imprecise. I successivi sviluppi hanno però permesso di migliorare la capacità di comprensione di Bing Chat e infatti la limitazione precedentemente impostata è stata superata.

Ricordiamo che dal momento del lancio il colosso di Redmond ha fatto notevoli passi nel miglioramento del suo chatbot e infatti negli ultimi giorni ha addirittura deciso di renderlo accessibile a tutti senza account, seppur con delle limitazioni. Ulteriori novità giungeranno nelle prossime settimane, in speciali modo a partire dal 23 maggio durante la conferenza annuale degli sviluppatori Microsoft Build 2023, o almeno questi dovrebbero essere i presupposti.