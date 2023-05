Bing Chat adesso si può usare senza account Microsoft

Microsoft ha provveduto a rimuovere la lista d'attesa per l'uso di Bing Chat nei giorni scorsi, permettendo il libero accesso al servizio a tutti gli utenti interessanti. In aggiunta a quanto già fatto, nel corso delle ultime ore, Michael Schechter, Vice Presidente del gruppo Bing, ha comunicato che non occorre più un account Microsoft per usare Bing Chat.

Bing Chat funziona senza account

Si tratta di una gran bella novità, ma va tenuto conto che sussiste una limitazione: è stato ridotto il numero dei turni (coppia domanda/risposta) per singola conversazione. Per cui, gli utenti possono accedere a Bing Chat e fare un massimo di 5 domande, dopodiché devono avviare una nuova conversazione. Per sfruttare il numero massimo di 20 e quindi avere una conversazione più lunga è indispensabile adoperare comunque l'account Microsoft.

Unitamente al cambiamento in questione, un altro dirigente di Microsoft ha confermato l’arrivo delle funzionalità di download e condivisione delle risposte. Per cui, spostando il mouse sulla risposta data da Bing Chat vengono mostrate delle icone aggiuntive in alto a destra appositamente adibite allo scopo.

Più precisamente, l'icona con la freccia rivolta verso il basso permette di esportare la risposta in un file di testo oppure nei formati PDF e Word, mentre l'icona con la freccia verso destra consente di condividere la risposta via email o su Facebook, Instagram e Pinterest. C’è pure il link per copiare il collegamento.

Un'altra novità particolarmente attesa, ma al momento non ancora disponibile in Italia, è la cronologia delle conversazioni. Non è dato sapere quando questa verrà resa disponibile pure nel Bel Paese.