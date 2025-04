Bestseller Amazon: iPad da 11" con chip A16 a prezzo scontato! (anche a rate)

Scopri l'offerta su Amazon per il tablet Apple iPad da 11 pollici, un dispositivo che combina potenza, design e versatilità, ora disponibile a soli 379,99 euro grazie a uno sconto del 7%. Un'occasione imperdibile per chi desidera un prodotto di fascia premium a un prezzo vantaggioso. E poi anche pagare in comode rate da 76 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Un cuore tecnologico: il chip A16

Il cuore pulsante di questo iPad è il potente chip A16, una garanzia di fluidità e velocità in ogni operazione. Dall'editing fotografico al gaming avanzato, questo processore non conosce limiti, rendendolo perfetto per utenti esigenti. Inoltre, con opzioni di archiviazione che partono da 128 GB e arrivano fino a 512 GB, avrai tutto lo spazio necessario per le tue app, foto e documenti.

Il display Liquid Retina da 11 pollici è un altro punto di forza. Dotato di tecnologia True Tone, regola automaticamente la temperatura del colore in base alla luce ambientale, offrendo un’esperienza visiva confortevole anche dopo ore di utilizzo. Ideale per leggere, guardare video o lavorare su progetti grafici.

Un sistema operativo che fa la differenza

Con iPadOS, il tablet si trasforma in uno strumento versatile e produttivo. Funzioni come il multitasking avanzato e il supporto per Apple Pencil ti permettono di lavorare, studiare o creare con facilità. E con oltre un milione di app ottimizzate sull’App Store, le possibilità sono praticamente infinite.

Arricchisci le funzionalità del tuo iPad con accessori come l'Apple Pencil e la Magic Keyboard Folio, acquistabili separatamente. Questi strumenti trasformano il tablet in una postazione di lavoro completa o in un dispositivo per il disegno digitale professionale, rendendolo perfetto per artisti, studenti e professionisti.

Sicurezza e connettività all'avanguardia

La sicurezza è garantita dal Touch ID integrato, che consente di sbloccare il dispositivo e autorizzare pagamenti in modo rapido e sicuro. Per quanto riguarda la connettività, il supporto al Wi-Fi 6 assicura velocità di trasferimento dati elevate, ideali per streaming, download e upload di file di grandi dimensioni.

Il comparto fotografico include una fotocamera frontale da 12 MP con funzione Center Stage, perfetta per videochiamate, e una fotocamera posteriore da 12 MP, ideale per scattare foto, registrare video in 4K e persino per la scansione di documenti. Con una batteria che garantisce un’intera giornata di autonomia e disponibile in quattro eleganti colorazioni, questo iPad rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo affidabile e performante. Non perdere l’occasione di acquistarlo a un prezzo eccezionale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.