Beats Studio Pro: cuffie Bluetooth con cancellazione rumore scontate del 51%

Hai deciso di acquistare delle cuffie Bluetooth di qualità superiore ma vuoi risparmiare qualcosa? Allora dai un'occhiata a questa offerta imperdibile che trovi solo su Amazon. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello le Beats Studio Pro a soli 195 euro, invece che 399,95 euro.

Sembra impossibile essere davanti uno sconto del 51% ma ti assicuro che sul prezzo di listino, anche se potresti non visualizzarlo da mobile, è esattamente quello che c'è. Dunque in questo momento avrei la possibilità di risparmiare quasi 205 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 39 euro al mese per 5 mesi senza interessi. È un'esclusiva per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Beats Studio Pro in super sconto mai visto

Questo prezzo per le Beats Studio Pro non si era ancora mai visto e quindi è chiaro che dovrai essere veloce perché l'offerta non potrà durare. D'altra parte siamo davanti delle cuffie Bluetooth eccezionali che garantiscono un suono meraviglioso con bassi potenti e alti e medi cristallini.

Sono estremamente comode e leggere. Godono di microfoni con rilevamento della voce che filtrano i rumori esterni e ti permettono di fare chiamate sempre perfettamente nitide. Con la cancellazione del rumore puoi ascoltare la musica in qualsiasi ambiente mentre con la modalità trasparenza ti rendi conto anche di ciò che ti circonda. Inoltre godono di un'autonomia pazzesca fino a 40 ore in appena 10 minuti di ricarica avrai altre 4 ore di ascolto.

Non c'è assolutamente tempo da perdere. Prima che l'offerta scada e il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista le tue Beats Studio Pro a soli 195 euro, invece che 399,95 euro. Completa l'ordine adesso e le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.