Bastano 3 settimane per parlare una nuova lingua con Babbel (65% di sconto)

Hai sempre sognato di imparare una nuova lingua ma non hai mai trovato il momento giusto per iniziare? Babbel ti offre l'opportunità perfetta per trasformare il tuo sogno in realtà, con uno sconto del 65% sui suoi corsi di lingua. È l'occasione ideale per dare il via a un buon proposito che, questa volta, saprai mantenere.

Metodo didattico innovativo, per imparare meglio

Con oltre 15 milioni di abbonamenti venduti e un tasso di successo impressionante, Babbel si conferma uno dei leader nel settore dell'apprendimento delle lingue. Il 92% degli utenti ha migliorato le proprie capacità linguistiche in soli due mesi, grazie a corsi sviluppati da un team di più di 150 esperti in didattica.

Quattordici le lingue disponibili: inglese, tedesco, spagnolo, francese, portoghese, svedese, russo, turco, norvegese, olandese, indonesiano, polacco e danese. Ogni corso è progettato per adattarsi al tuo livello, ai tuoi interessi e al tuo stile di vita. Ricevi feedback in tempo reale e monitora i tuoi progressi, proprio come se avessi un insegnante privato sempre a portata di mano.

Inizia a parlare in sole tre settimane grazie a lezioni in-app dall'efficacia testata o a videolezioni online guidate da insegnanti qualificati. Ma Babbel non è solo corsi di lingua: l'offerta si amplia con video, podcast e la rivista Babbel.

Le imperdibili offerte di inizio anno

Grazie alla promozione in corso, disponibile ancora per pochi giorni, potrai risparmiare fino al 65% sui piani in abbonamento Babbel, ovvero:

3 mesi a 47,97 euro invece di 59,96 euro (20% di sconto)

6 mesi a 71,94 euro invece di 125,94 euro (45% di sconto)

12 mesi a 88,68 euro invece di 251,88 euro (65% di sconto)

Lifetime: accesso illimitato per sempre a soli 209,99 euro invece di 599,99 euro, con pagamento unico (senza abbonamento)

Tutte le opzioni includono una garanzia soddisfatti o rimborsati entro 20 giorni dall’acquisto. Basta contattare l’assistenza clienti per ottenere il rimborso completo.

