Basta sorprese in bolletta: luce e gas a prezzo bloccato per due anni con Engie

Engie non ti riserva sorprese in bolletta, perché hai tutto sotto controllo. Attivando la tariffa Energia PuntoFisso, per 24 mesi il prezzo di luce e gas resta invariato, proteggendoti dalle oscillazioni del mercato. Se stai cercando stabilità, chiarezza e consumo energetico più consapevole, Engie è il fornitore giusto: anche perché garantisce energia elettrica proveniente da fonti 100% rinnovabili.

Perché affidarsi a Engie?

Energia PuntoFisso è la tariffa proposta da Engie che punta a unire tranquillità, trasparenza e anche rispetto per l'ambiente. Il suo punto forte? Il prezzo di luce e gas resta bloccato, per ben due anni. Il tutto corredato da prezzi chiari e assolutamente competitivi: per un contratto monorario, il costo della materia prima energia è di 0,1232 €/kWh, mentre per il gas naturale è di 0,456 €/Smc. Il costo di commercializzazione è, per entrambi, di 72 euro l'anno, ma per il gas è necessario aggiungere un costo di 0,00795 €/Smc.

L’attivazione è veloce e interamente online: basta avere a portata di mano l’ultima bolletta, scegliere luce, gas o entrambi, confermare la richiesta e lasciare a Engie la gestione del passaggio, senza interruzioni di servizio. Engie non è solo conveniente: l'elettricità fornita proviene infatti al 100% da fonti rinnovabili, mentre non mancano anche dei servizi digitali inclusi. Tra questi, la possibilità di pagare la bolletta tramite addebito diretti e l'app Engie Italia, che ti permette di monitorare consumi, scaricare bollette e contattare il servizio clienti in tempo reale.

Energia PuntoFisso è la scelta ideale per chi desidera bloccare il prezzo di luce e gas per 24 mesi, evitare aumenti improvvisi e puntare su energia verde certificata. A tutto ciò si aggiungono attivazione semplice, gestione digitale e assistenza affidabile: la promozione Engie è valida fino al 3 settembre, attivala online in pochissimi minuti!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.