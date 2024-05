Basta password dimenticate: ora c'è LastPass. Provalo gratis

LastPass, uno dei principali gestori di password sul mercato, ti offre la possibilità di provare i suoi servizi gratuitamente per 30 giorni. Con LastPass, puoi dire addio al fastidio delle password dimenticate e alla necessità di ricordare decine di combinazioni diverse: scopriamo come LastPass può semplificare la tua vita digitale e aumentare al tempo stesso la tua sicurezza online.

Perché LastPass è utilissimo

Preparati a un futuro senza password da ricordare con LastPass, che consente di iniziare una prova gratuita di qualsiasi piano senza bisogno di una carta di credito. Ecco alcune delle funzionalità chiave che rendono LastPass indispensabile:

Salvataggio e inserimento automatico: memorizza le tue password in modo sicuro e inseriscile automaticamente su tutti i tuoi dispositivi

Grazie alla crittografia all'avanguardia, nessuno può accedere alla tua password principale né ai tuoi dati salvati - nemmeno LastPass - perché tutto viene crittografato e decrittografato direttamente sul tuo dispositivo. Inoltre, LastPass possiede certificazioni di sicurezza internazionali, tra cui ISO 27001, SOC 2 tipo II, SOC 3, C5 e TRUSTe.

Le violazioni di sicurezza sono sempre più frequenti. LastPass ti avvisa se i tuoi dati personali sono compromessi, proteggendoti dal Dark Web. Aggiungi ulteriori fattori di autenticazione, come un'impronta digitale o un codice monouso, per una protezione extra contro hacker e attacchi informatici.

LastPass offre diverse opzioni di abbonamento:

Free , gratuito: gestione delle password pratica e sicura per un solo dispositivo. Il piano include una prova di 30 giorni di Premium

: a 2,90 euro al mese, accesso ottimizzato e sicuro da tutti i tuoi dispositivi; disponibile una prova gratuita di 30 giorni Families: a 3,90 euro al mese, condivisione illimitata delle password, fino a un massimo di 6 utenti; anche qui, prova gratuita di 30 giorni disponibile

Prova LastPass gratuitamente per 30 giorni e scopri come può rivoluzionare la gestione delle tue password, offrendoti tranquillità e sicurezza in ogni momento: puoi attivare il tuo periodo di prova mensile direttamente online. Non avrai bisogno di inserire i dati della tua carta per usufruirne.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.