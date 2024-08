Basta file persi con la promo “Ritorno a scuola” di pCloud

Tutti i file contenuti dentro i dispositivi possono perdersi. Lasciando stare i motivi specifici per cui succede, per evitarlo, ci sono diverse soluzioni, tra cui il cloud storage. Hai ragione nel pensare che sono costosi, ma adesso, con la promo “Ritorno a scuola” di pCloud, potrai acquistare un piano a vita con lo sconto fino al 60%. Ora, non è essenziale una laurea in informatica per usare la piattaforma di questo tool. Andiamo a conoscerlo più da vicino.

Promo “Ritorno a scuola” di pCloud: più spazio, più sicurezza

pCloud si fa decisamente notare grazie al servizio di archiviazione cloud. Stiamo parlando di piani a vita che, diversamente dagli abbonamenti periodici, richiedono solo un pagamento una tantum:

Family 2 TB a 399 euro invece di 890 euro.

a 399 euro invece di 890 euro. Family 5 TB a 589 euro invece di 1.469 euro.

a 589 euro invece di 1.469 euro. Family 10 TB a 1.049 euro, anziché 2.249 euro.

pCloud offre una prova gratuita che ti permette di testare tutte le sue funzionalità. Per quanto riguarda la sicurezza, c’è la protezione TLS/SSL e la crittografia AES a 256 bit, Vuoi più sicurezza? È disponibile anche l’opzione di crittografia aggiuntiva.

Questo tool crea link di condivisione, invia file richiesti e invita gli utenti alle tue cartelle condivise. Perfetto per la famiglia e i piccoli gruppi di lavoro che vogliono evitare interminabili videoconferenze solo per inviare un file.

Grazie alla sincronizzazione automatica e all’accesso offline selettivo, i tuoi file saranno al sicuro ovunque ti trovi. Il player video e audio integrato ti permette di guardare i tuoi contenuti direttamente dal cloud, senza bisogno di scaricarli.

Insomma, pCloud è una delle migliori soluzioni di archiviazione, che garantisce che ogni tuo byte rimanga al sicuro. La promo “Ritorno a scuola” non è solo un'opportunità, ma un must. Non si tratta di fare miracoli, ma di tenere al sicuro i tuoi file.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.