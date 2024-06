Basta buffering durante lo streaming col nuovo router Iliad

Con la fastidiosa schermata di buffering durante lo streaming abbiamo avuto a che fare un po' tutti, magari nel momento clou della nostra serie preferita, interrompendo tutto e facendoci desiderare di urlare al cielo. Per fortuna, Iliad ha trovato una soluzione davvero super con il suo nuovo router WiFi 7, che promette di trasformare il modo in cui utilizziamo Internet. Scopriamo quindi come funziona nel dettaglio questa nuova offerta di Iliad e perché sta conquistando così tanti utenti in Italia.

Il provider francese ha lanciato un’offerta fibra super veloce, che promette prestazioni al top sia in download che in upload. Talaltro, è stata premiata lo scorso anno per la navigazione più veloce nel Bel Paese.

Buffering durante lo streaming: non più un problema con Iliad

Il modem WiFi 7 di Iliad non è solo veloce come una Ferrari su una pista di Formula 1, ma promette anche di durare nel tempo. Grazie al design che guarda al futuro e ai principi di sostenibilità, il provider si impegna a offrire un prodotto che non impatta negativamente sulle tue tasche. Con una vita stimata di almeno 10 anni, questo dispositivo possiede un pratico pulsante on/off e una modalità "sleeping" che permette di abbattere le bollette elettriche.

L'offerta è valida fino al 31 luglio 2024, quindi non c'è tempo da perdere. Per i già clienti Iliad, il costo parte da soli 19,99 euro al mese, mentre per i nuovi clienti il prezzo è di 24,99 euro. Sono comprese nel pacchetto le telefonate illimitate verso cellulari e fissi, assieme alla segreteria telefonica e all’app Iliad Connect. Perfetto per chi vuole navigare veloce e restare sempre connesso senza doversi preoccupare del buffering durante lo streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.