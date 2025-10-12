Basta bollette care grazie a Octopus Energy: luce e gas sono bloccati per un anno

Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Eleonora Busi
Pubblicato il 12 ott 2025
Risparmio, semplicità e attenzione all'ambiente, tutto in un'unica bolletta. È l'offerta Octopus Energy che ti permette di bloccare il costo di luce e gas per un intero anno. Ti basta attivare una fornitura entro il 22 ottobre, senza alcun obbligo contrattuale, online e in meno di due minuti.

Octopus Energy: blocca i prezzi di luce e gas

I dettagli dell'offerta Octopus Energy

Con Octopus Energy ti metti al riparo dai possibili aumenti dei prezzi dell'energia. E i costi? Per quanto riguarda la luce, si parla di 0,1133 €/kWh con 72 euro all'anno di costi di commercializzazione; per il gas il costo è di 0,39 €/Smc, più costi di commercializzazione pari a 84 euro. Tutti i prezzi sono da intendersi con IVA e tasse escluse. Le spese per il trasporto, la gestione del contatore e gli oneri di sistema, invece, non sono dipendenti da Octopus Energy.

Una volta trascorsi i 12 mesi, potrai scegliere se rinnovare la tariffa fissa oppure passare alla formula Flex. Octopus Energy, inoltre, è anche green: la luce fornita è infatti proveniente al 100% da fonti rinnovabili certificate. Così anche tu riduci l'impatto ambientale, senza rinunciare al risparmio.

Scegli Octopus Energy e blocca le bollette

La promozione Octopus Energy sarà disponibile, a queste condizioni, soltanto fino al 22 ottobre. Attivala online in pochissimi minuti per bloccare i costi di luce e gas e assicurarti bollette stabili per un intero anno.

