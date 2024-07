Basta alle telefonate indesiderate e allo spam con questo servizio innovativo

Stanchi di essere disturbati dalle chiamate dei robocall a tutte le ore del giorno o di venire subissati da email pubblicitarie provenienti da aziende sconosciute? La soluzione per eliminare i vostri dati personali online esiste e si chiama Incogni. Per chi ancora non lo conoscesse, Incogni è un servizio che si occupa di contattare per conto dei suoi clienti i cosiddetti data broker, cioè le aziende che gestiscono le banche dati online a cui attingono call center e disturbatori vari, per richiedere la cancellazione dei dati personali in loro possesso. Incogni aiuta quindi gli utenti a proteggere la loro privacy, ma vediamo meglio come funziona.

Come funziona Incogni, il servizio che protegge la tua privacy online

Incogni effettua una pulizia dei dati finiti online nel corso degli anni, come ad esempio vecchie email, indirizzi di casa, numeri di telefono e ogni altra informazione utile ad identificare o a contattare una persona. Il cliente che decide di sottoscrivere un abbonamento ad Incogni deve solo comunicare al servizio le proprie informazioni personali che si trovano online senza la sua autorizzazione. Sarà poi cura del team di Incogni contattare le aziende che sono in possesso di quei dati e richiederne l'eliminazione. In questo modo il servizio rimuove i dati personali dalla Rete e ciò significa mettersi al riparo dal telemarketing selvaggio, dalle email di spam, dalle truffe online, dalla violazione della privacy e dal furto d'identità.

Scegliere di affidarsi a Incogni per difendere i propri dati personali richiede un abbonamento, come già detto in precedenza. Al momento le offerte a disposizione prevedono uno sconto del 50% sul piano annuale che rende decisamente conveniente sottoscrivere il servizio. Infatti, con la promo attuale Incogni costa 6,99 dollari al mese con un pagamento di 83,88 euro per 12 mesi. L'abbonamento mensile ha invece un costo di 13,98 dollari e in ogni caso è possibile disdire in qualsiasi momento. In tutti i casi Incogni prevede inoltre una garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati.

