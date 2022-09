Basso costo, grandi prestazioni: su Amazon trovi il potente mini PC del momento a soli 179€

Questo Mini PC è davvero una potenza: lo puoi portare dove vuoi, e collegarlo con la TV del salotto o con un vecchio monitor per trasformarlo in smart TV o per giocare. Tanto consuma anche poco, almeno dieci volte in meno di un normale computer da scrivania. Negli ultimi due anni, i dispositivi personali sono diventati fondamentali nella vita delle persone, una finestra sul mondo e, spesso, uno spazio sicuro in cui rifugiarsi. Ora, mentre i consumatori si adattano a una nuova realtà, anche le loro aspettative sulla tecnologia su cui fanno affidamento si stanno evolvendo. Oggi puoi farlo tuo spendendo appena 175€ grazie all'offerta in corso su Amazon e con le spese di spedizione gratuite.

Un signor PC in miniatura

Il dispositivo è dotato di processore Intel Jasper Lake Processor N5095 (4C/4T, 4M Cache, 2,0 GHz fino a 2,9 GHz), una CP per piattaforma mobile e desktop a bassa potenza, ma adatto a offrire prestazioni più stabili e affidabili. Gli 8G DDR4 + 256G M.2 SATA SSD 2280 integrati forniscono una capacità sufficiente per archiviare immagini, video, musica e altro, soddisfacendo facilmente le tue esigenze quotidiane. Puoi estendere la memoria HDD SATA da 2,5 ", MAX 2 TB (non incluso).

Il mini PC supporta il display a doppio schermo con doppia porta di uscita HDMI, che aumenta notevolmente l'efficienza del lavoro. Con la grafica UHD, supporta la riproduzione di video 4K a 60 Hz, godendo di un'immagine vivida e chiara durante i giochi o la visione di film. Gli utenti possono navigare in Internet con i browser e comunicare con il mondo tramite i tipi di APP, inoltre puoi cercare i film e i programmi TV più caldi in qualsiasi momento. Supporta connessioni multiple come Ethernet 1000Mbps, Bluetooth 4.0 e WiFi 2.4/5.8GHz. Supporta WOL, funzioni di accensione automatica.

La ventola e il dissipatore di calore integrati consentono una dissipazione del calore efficiente e rapida e garantiscono una temperatura interna stabile. Risparmio energetico, protezione ambientale e basso consumo energetico.

