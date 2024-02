Banca Mediolanum: conto a zero spese e tasso al 5% per 6 mesi

Banca Mediolanum offre ai suoi clienti un conto corrente molto vantaggioso, chiamato SelfyConto. Si tratta di un conto che non prevede nessun costo di gestione, né commissioni per le operazioni più comuni.

Inoltre, per i nuovi clienti che accreditano lo stipendio, c’è una promozione speciale: tasso di interesse del 5% per sei mesi sui depositi fino a 100.000 euro.

Questo significa che si può guadagnare fino a 186 euro netti ogni 10.000 euro depositati in sei mesi. Un’occasione da non perdere se vuoi far fruttare i propri risparmi.

SelfyConto di Banca Mediolanum: un conto completo e conveniente

SelfyConto è un conto a canone zero per il primo anno che offre molti servizi e funzionalità. Tra questi, ci sono:

la carta di debito gratuita , con cui si possono fare prelievi senza costi in tutta l’area euro;

, con cui si possono fare prelievi senza costi in tutta l’area euro; la carta di credito opzionale , con un canone di solo 1 euro al mese e un plafond di 1.500 euro (che si può aumentare);

, con un canone di e un plafond di 1.500 euro (che si può aumentare); i bonifici gratuiti, sia nazionali che internazionali;

la possibilità di usare i principali wallet digitali, come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

l’accesso al servizio SelfyCredit Instant, che permette di richiedere un prestito personale fino a 20.000 euro con condizioni agevolate, direttamente dall’app.

Per aprire SelfyConto, basta seguire la procedura online semplice e veloce, tramite il sito di Banca Mediolanum. Se possiedi lo SPID, la procedura diventa ancora più veloce. In ogni caso, ti serve un documento di identità valido e il codice fiscale, oltre che numero di telefono e indirizzo email.

SelfyConto è il prototipo del conto corrente online conveniente, pratico e sicuro, che ti consente di gestire il tuo denaro in modo facile e intelligente. Per saperne di più, si può visitare il sito della banca tramite il bottone qui sotto.

