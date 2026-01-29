Banca Mediolanum: 3% annuo lordo sui vincoli a 6 mesi per i nuovi clienti SelfyConto

Banca Mediolanum offre il 3% annuo lordo sui vincoli a 6 mesi agli utenti che aprono il conto corrente online SelfyConto entro il 9 aprile e accreditano lo stipendio almeno una settimana prima della scadenza del deposito. Il vincolo minimo è pari a 100 euro, il valore massimo invece è fissato a 500.000 euro sul primo conto aperto durante il periodo promozionale.

Oltre a ciò, il canone di tenuta del conto è gratuito per tutti il primo anno e fino a 30 anni per gli under 30. In seguito il canone passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità di azzerarlo tramite l'accredito dello stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata (da richiedere al momento della sottoscrizione del conto tramite la pagina dedicata).

Gli altri vantaggi di SelfyConto

In aggiunta al 3% annuo lordo sulle somme vincolate a sei mesi, i clienti SelfyConto godono di ulteriori vantaggi, tra cui bonifici SEPA ordinari e istantanei gratuiti, prelievi ATM senza commissioni in tutta l'area Euro, una carta di debito in versione digitale a canone zero e l'addebito delle utenze gratuito.

A proposito della carta di debito, quella associata a SelfyConto appartiene al circuito di pagamento internazionale Mastercard e include l'assicurazione Nexi, una polizza multirischi per proteggere gli acquisti degli utenti. Inoltre, in fase di registrazione di un nuovo conto è possibile richiedere anche la Mediolanum Credit Card, la carta di credito di Banca Mediolanum, usufruendo del canone gratuito il primo anno (poi 20 euro l'anno).

Infine, se si vuole iniziare a fare trading senza pensieri, Banca Mediolanum offre una soluzione ideale: commissione fissa a 7 euro per gli ordini sui mercati italiani, tra cui titoli azionari, titoli di Stato e obbligazioni italiane ed estere. Maggiori informazioni sono consultabili sulla pagina dedicata all'offerta Promo vincoli 3%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.