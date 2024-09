"Back to school" con Mondly: accesso a vita in sconto al 96%!

Le vacanze sono finite, ma ci si può consolare con la promo "Back to school" di Mondly. La famosa app linguistica celebra il ritorno sui banchi di scuola con un'offerta a tempo assolutamente imperdibile: l'abbonamento a vita a Mondly scontato al 96%.

Ben 41 lingue, da quelle europee ad altre più esotiche - come il persiano o il giapponese - a soli 89,99€ invece di 1999,99€. L'accesso è libero e senza scadenza: lo compri una volta ed è tuo per sempre! Scopri la promozione sul sito ufficiale di Mondly e compralo subito prima che scada.

Scopri l'offerta "Back to school" di Mondly: tutti i vantaggi

Mondly è la soluzione migliore per chi vuole imparare una nuova lingua. L'app utilizza strategie di apprendimento avanzate e innovative, focalizzandosi su frasi di uso comune per partecipare il prima possibile a conversazioni con persone madrelingua. In poco gli utenti riescono così ad assimilare pronuncia e accento.

Per aiutare gli utenti, Mondly utilizza nelle sue lezioni degli intervalli apposta per le ripetizioni, aiutandosi con chatbot per il riconoscimento vocale e realtà aumentata. Di solito, nelle altre app linguistiche presenti sul mercato, si impara partendo dalla lingua inglese. Mondly, invece, preferisce basarsi sulla lingua madre dell'utente.

Attraverso queste tecniche, oltre 110 milioni di persone sono già riuscite ad apprendere una o più delle 41 lingue messe a disposizione dall'app. Tra quelle disponibili si va dalle più classiche, come inglese, francese, spagnolo o tedesco, ad altre meno comuni e più esotiche, tra cui persiano, arabo, afrikaans, vietnamita, hindi e tagalog.

Grazie all'offerta "Back to school" di Mondly avrai tutti questi vantaggi al prezzo scontatissimo di 89,99€ per l'abbonamento a vita al servizio. Uno sconto veramente incredibile se si pensa che il prezzo di listino è di 1999,99€! Ma affrettati: la promo è attiva solo per un periodo limitato!

