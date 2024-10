Babbel: i corsi per imparare una nuova lingua al 50% in meno

Babbel è tra le piattaforme più affidabili e popolari per imparare una nuova lingua in modo semplice e divertente. Grazie ai suoi metodi efficaci e ai corsi strutturati, permette di migliorare rapidamente le proprie competenze linguistiche. Ora è ancora più conveniente: per un periodo limitato, Babbel offre uno sconto fino al 50% sui suoi piani di abbonamento (anche su quello a vita), rendendo l’apprendimento linguistico più accessibile a tutti.

Con Babbel imparare una nuova lingua è semplice e divertente

Babbel ti offre un'esperienza di apprendimento completa e flessibile, grazie a corsi in-app progettati per uno studio individuale efficace. Potrai accedere a lezioni, giochi e podcast creati da esperti in didattica, che ti permettono di imparare al tuo ritmo e di impostare una routine di studio compatibile con il tuo stile di vita. Che tu sia un principiante o uno studente avanzato, i corsi si adattano al tuo livello di conoscenza linguistica, garantendo un percorso di apprendimento personalizzato e mirato ai tuoi obiettivi.

Per chi desidera un'esperienza più interattiva, Babbel offre anche videolezioni dal vivo con insegnanti qualificati. Potrai scegliere tra lezioni private o di gruppo, con un massimo di sei partecipanti, partecipando a quante lezioni vuoi, senza limiti, e negli orari che si combinano meglio con i tuoi impegni quotidiani. Grazie ai feedback in tempo reale e a materiali didattici personalizzati, sarà come avere un insegnante privato sempre a portata di mano.

L’approccio didattico completo di Babbel ti consente di migliorare ogni aspetto della lingua, dalla pronuncia, con il sistema di riconoscimento vocale, alla grammatica, passando per conversazioni interattive che ti aiutano a esercitare le tue abilità comunicative.

Per quanto riguarda i piani di abbonamento, Babbel offre un piano semestrale da 8,99€ al mese (sconto del 25%), un piano annuale da 6,99€ mensili (sconto del 45%) e uno a vita dal costo una tantum di 299,99€ anziché 599,99€ (sconto del 50%). Per maggiori dettagli vai sul sito di Babbel.

