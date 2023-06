Azzerare i costi del conto corrente è possibile grazie a Mediolanum

Banca Mediolanum consente ai nuovi clienti di azzerare facilmente i costi del conto corrente. Scegliendo SelfyConto, infatti, è possibile accedere ad un conto corrente online completo e ricco di vantaggi. In via promozionale, il canone è azzerato per 12 mesi e azzerabile successivamente. In più, il conto include tutti i servizi aggiuntivi senza commissioni, a partire dalla carta di debito con prelievi gratis e dai bonifici senza commissioni. Per richiedere SelfyConto è sufficiente accedere al sito ufficiale di Banca Mediolanum.

Conto corrente senza costi: con Banca Mediolanum è possibile

SelfyConto di Banca Mediolanum è un conto corrente completo che prevede:

canone azzerato per 12 mesi (invece di 3,75 euro al mese) e azzerabile successivamente rispettando una delle condizioni fissate dalla banca; per i clienti Under 30, inoltre, il canone è sempre azzerato

(invece di 3,75 euro al mese) e azzerabile successivamente rispettando una delle condizioni fissate dalla banca; per i clienti Under 30, inoltre, il canone è sempre azzerato carta di debito con prelievi gratis in area euro ; la carta non prevede alcun costo di emissione o di mantenimento

; la carta non prevede alcun costo di emissione o di mantenimento bonifici gratis; con il conto corrente di Banca Mediolanum è possibile accedere a tutte le principali operazioni bancarie senza commissioni

con il conto corrente di Banca Mediolanum è possibile accedere a tutte le principali operazioni bancarie senza commissioni carta di credito richiedibile al costo di 1 euro al mese con plafond di 1.500 euro

richiedibile al costo di con plafond di 1.500 euro promozione "porta un amico": i clienti Mediolanum che invitano amici ad attivare SelfyConto possono ottenere un dispositivo Samsung Galaxy (tra smartphone, tablet e notebook) in regalo; il modello offerto in regalo dipende dal numero di amici invitati che passano a Banca Mediolanum

Il conto corrente di Banca Mediolanum è, quindi, la proposta giusta per accedere ad un conto online completo e, soprattutto, con costi azzerati. Grazie alla promozione in corso, infatti, è possibile accedere ad una soluzione vantaggiosa e senza limitazioni che non prevede costi fissi e commissioni. Per accedere all'offerta è disponibile il link qui di sotto.

L'apertura del conto corrente di Banca Mediolanum può avvenire anche tramite SPID, velocizzando l'autenticazione e, quindi, il completamento delle pratiche necessarie per aprire il conto.

