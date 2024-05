Azure Cobalt 100: svelato primo chip interno per VM Azure

Nel 2023, Microsoft annunciò che stava progettando alcuni processori basati su Arm. Uno di questi era Azure Cobalt, realizzato per carichi di lavoro di cloud computing più generici. Nel corso della Build 2024, Microsoft ha annunciato che il processore Azure Cobalt 100 è ora disponibile in anteprima per le nuove virtual machine di Azure. Come riportato sul blog Microsoft: “le macchine virtuali Azure Cobalt 100 possono offrire prestazioni della CPU fino a 1,4 volte superiori, prestazioni fino a 1,5 volte superiori su carichi di lavoro basati su Java e prestazioni fino a 2 volte superiori su server Web, applicazioni .NET e applicazioni cache in memoria rispetto alla generazione precedente basata su Azure Arm VM. Queste VM supportano 4 volte gli IOPS di archiviazione locale (con NVMe diretto) e una larghezza di banda di rete fino a 1,5 volte superiore rispetto alle VM basate su Azure Arm della generazione precedente”.

Azure Cobalt 100: chip gratuiti solo per la versione preview

Le nuove VM con Azure Cobalt 100 sono disponibili gratuitamente per il periodo di anteprima. Tuttavia, Microsoft addebiterà tariffe per i servizi che utilizzano queste nuove VM, incluso l'archiviazione su disco e altro ancora. Non si sa ancora quali saranno i costi in futuro. Gli utenti di Stati Uniti centrali, orientali e occidentali, Nord Europa, Europa occidentale e Sud-est asiatico possono accedere alle VM con processori Azure Cobalt 100. Le nuove VM con processori Cobalt 100 offrono il supporto per una serie di soluzioni di storage. Queste includono SSD Standard, HDD Standard, SSD Premium e storage Ultra Disk.

Le versioni Insider Preview di Windows 11 Pro ed Enterprise sono disponibili con le VM Cobalt 100. Quest’ultima supporta anche numerosi sistemi operativi basati su Linux, come Canonical Ubuntu, CentOS, Debian, Red Hat Enterprise Linux e altri. Infine, bisogna ricordare che Microsoft ha anche annunciato a novembre un altro chip interno, ovvero Azure Maia AI 100. Questo è progettato specificamente per gestire servizi basati sull'intelligenza artificiale. Tuttavia, non è ancora chiaro quando tale chip verrà rilasciato per gli utenti gratuitamente.