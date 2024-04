Axerve POS: 50% di cashback sulle commissioni, ma ancora per poco

Tra i vari servizi POS, Axerve ha qualcosa che lo differenzia dagli altri se siete interessati ad abbassare il costo delle commissioni: oltre ad avere una percentuale molto bassa, entrando ora in POS Easy potrai avere anche un cashback delle commissioni del 50% per la tua azienda o il tuo business, un'offerta da non lasciarsi scappare visto che durerà ancora per poco.

Axerve: 1% commissioni, 50% cashback, nessun obbligo

L'offerta POS Easy di Axerve si distingue per la sua struttura di commissioni chiara e vantaggiosa: solo l'1% di commissione su ogni transazione, con un'aggiunta di un cashback del 50% su queste commissioni. Per avvalersi di questa offerta, è necessario attivare il servizio entro il 30/05/2024, e si applica un'imposta di bollo di 16€ per l'attivazione. Oltre al vantaggio economico, l'offerta include il terminale POS PAX A920 Pro, disponibile per l'acquisto a 100€ più IVA.

Il terminale PAX A920 Pro è progettato per essere sia esteticamente ben fatto che funzionalmente robusto. Dotato di un sistema operativo Android, il dispositivo offre connettività Wi-Fi e 4G (SIM inclusa), stampa di scontrini e un design compatto che misura 17,8 cm in lunghezza, 7,8 cm in profondità e 5,4 cm in altezza, con un peso di 390 grammi.

Il meccanismo di cashback è semplice: per ogni transazione effettuata con POS Easy, Axerve rimborsa il 50% delle commissioni applicate, rendendo questo sistema particolarmente conveniente per i commercianti che hanno un alto volume di transazioni.

Con POS Easy, i commercianti possono godere di una serie di servizi inclusi che semplificano la gestione quotidiana delle attività. L'offerta prevede l'accredito delle transazioni su qualsiasi conto corrente entro il giorno lavorativo successivo, una SIM multioperatore con traffico dati incluso che si collega automaticamente all'operatore con la migliore copertura, e assistenza tecnica disponibile 7 giorni su 7. Inoltre, il terminale supporta i pagamenti sui principali circuiti nazionali e internazionali e con i wallet digitali più popolari come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Un altro aspetto significativo dell'offerta POS Easy è la sua flessibilità. Axerve non impone vincoli di permanenza, permettendo ai commercianti di restare agili e adattarsi liberamente alle esigenze del mercato senza preoccupazioni contrattuali a lungo termine.

