Axerve: con POS Easy nessun canone e commissioni all'1%

POS Easy di Axerve è la soluzione ideale per gestire le transazioni della tua attività in modo semplice e conveniente. Grazie a questa offerta, puoi dire addio ai costi fissi: paghi solo l’1% di commissione sulle transazioni effettuate. Il dispositivo è sicuro, affidabile e perfetto per offrire ai tuoi clienti un’esperienza di pagamento fluida e senza complicazioni. Richiedere POS Easy è facilissimo: basta andare sul sito di Axerve e con un investimento di soli 100€ + IVA per l’acquisto del terminale e un’imposta di bollo di 16€ per l’attivazione, il dispositivo diventerà tuo per sempre, senza alcun canone mensile da pagare.

POS Easy Axerve: la soluzione smart senza costi fissi

Il POS Easy Axerve è progettato per semplificare la gestione dei pagamenti nella tua attività, offrendo una soluzione senza vincoli e con tanti vantaggi inclusi. Il dispositivo fornito è l’elegante e compatto POS Android PAX A920 Pro, un terminale di ultima generazione che coniuga stile e funzionalità avanzate.

Tra le caratteristiche principali del POS trovi:

Doppia connettività : grazie al WiFi e alla SIM 4G inclusa, puoi accettare pagamenti ovunque ti trovi, senza interruzioni;

: grazie al WiFi e alla SIM 4G inclusa, puoi accettare pagamenti ovunque ti trovi, senza interruzioni; Accredito diretto : ricevi i pagamenti su qualsiasi conto corrente, in modo semplice e veloce;

: ricevi i pagamenti su qualsiasi conto corrente, in modo semplice e veloce; Assistenza tecnica h24 : supporto dedicato, disponibile 7 giorni su 7 per risolvere qualsiasi problema;

: supporto dedicato, disponibile 7 giorni su 7 per risolvere qualsiasi problema; Nessun vincolo: il terminale resta tuo senza obblighi di permanenza o costi aggiuntivi.

Inoltre, POS Easy Axerve è conforme al credito d’imposta del 30%, permettendoti di recuperare parte delle spese sostenute per i servizi di pagamento digitali. Un ulteriore risparmio che rende questa soluzione ancora più vantaggiosa per la tua attività.

Non aspettare oltre: attiva POS Easy Axerve e semplifica la gestione dei pagamenti nella tua attività, risparmiando su costi fissi e godendo di un servizio completo e affidabile.

