AWS: ecco le versioni di PHP che non saranno più supportate

Per qualche tempo gli sviluppatori hanno potuto mantenere applicazioni basate su versioni EOL (End Of Life) di PHP in AWS (Amazon Web Services). Ora, come confermato dal Software Engineer Sean O'Brien, le cose sono destinate a cambiare radicalmente. Gli annunci pubblicati nelle scorse ore riguardano nello specifico AWS SDK ed elencano con precisione tutte le release che prima o poi verranno coinvolte. Fortunatamente per chi ancora non ha potuto (o peggio, voluto) effettuare un aggiornamento, non parliamo di scadenze imminenti.

Le versioni di PHP che verranno escluse da AWS

O'Brien ha chiarito che PHP 8.0.x non sarà più supportato dall'SDK a partire dal 13 gennaio 2025. Parliamo del resto di una release che non viene più implementata e mantenuta dal team del linguaggio dal novembre dello scorso anno.

Announcing the end-of-support for PHP runtimes 8.0.x and below in the #AWS SDK for PHP Starting January 13, 2025, the #AWS SDK for PHP will no longer s... https://t.co/Fo99ILrQoD — What's New with AWS (@WhatsNewWithAWS) July 6, 2024

Stesso discorso per quanto riguarda PHP 7.2.x, PHP 7.3.x e PHP 7.4.x che hanno raggiunto la fine del loro ciclo di vita rispettivamente nei mesi di novembre del 2020, 2021 e 2022. Tutti coloro che utilizzano ancora uno di questi rilasci sono stati invitati a migrare quanto prima a PHP 8.1 o versione successiva.

Le spiegazioni di AWS

Come specificato dall'ingegnere di Seattle:

The PHP Group recently ended support for PHP 8.0.x, and the PHP community has been dropping support for PHP runtimes 8.0.x and below since they have reached end-of-life. There will be no further bug fixes or security updates in these runtimes. To ensure we are providing up-to-date and secure libraries, we are aligning with this migration. To ensure your applications and services remain secure, please upgrade to an actively supported PHP runtime, such as 8.1.x.

In sostanza l'iniziativa è stata motivata facendo riferimento a ragioni di sicurezza. Per le release interessante non sono più disponibili da tempo né correzioni di bug né aggiornamenti di sicurezza. Continuare a supportarle tramite AWS comporterebbe un rischio che non vale la pena di correre. Per questa ragione, chi tenterà di generare un'istanza basata su una release EOL riceverà un messaggio simile al seguente:

Please upgrade your PHP version to a minimum of 8.1.x to continue receiving updates for the AWS SDK for PHP. To disable this warning, set `suppress_php_deprecation_warning` to `true` in the client constructor or set the environment variable AWS_SUPPRESS_PHP_DEPRECATION_WARNING to `true`.

Il 13 gennaio 2025 sarà pubblicata una nota di rilascio in cui verrà confermata la fine del supporto per le runtime di PHP non più supportate. Le installazioni effettuate con Composer conterranno l'ultima versione dell'SDK compatibile con la propria runtime.