Avira Prime, resta protetto dalle minacce con il 40% di sconto

Se state cercando una buona soluzione antivirale per proteggere il vostro PC da possibili minacce che possono scaturire dalla rete, allora potreste approfittare dello sconto del 40% proposto da Avira Prime. Il pacchetto include anche ulteriori funzionalità, tra cui una VPN e 30 strumenti per l'ottimizzazione del sistema.

Grazie allo sconto, è possibile acquistare la versione Prime a soli 5€ al mese, anziché 8,75€, per un anno.

Avira Prime: tutti i vantaggi

Avira Prime offre diversi strumenti in un unico posto. Non si limita infatti soltanto all'antivirus, ma fornisce tante funzionalità per proteggere la privacy e ottimizzare ulteriormente la sicurezza di altri aspetti del sistema, come le password, gli aggiornamenti alle applicazioni e la robustezza delle reti.

Permette di proteggere fino a 5 dispositivi tra PC, portatili, smartphone e tablet ed è compatibile con i sistemi Windows, Apple, iOS e Android, oltre che con i browser. Avira adotta inoltre una politica "a conoscenza zero", non raccogliendo ne vendendo alcuna informazione personale da parte degli utenti.

Avira Prime ha un'interfaccia immediata e permette con un solo clic del mouse di avviare una scansione totale, che non si ferma al rilevamento dei malware, ma estende l'analisi anche a possibili password deboli, app obsolete e reti potenzialmente vulnerabili, riunendo in un solo applicativo degli strumenti di una decina di software.

La VPN illimitata consente poi di navigare in rete in totale anonimato, non rivelando dati come posizione e indirizzo IP. Indirizzando il traffico di rete in dei server privati, sarete in grado di proteggere la vostra privacy durante la navigazione e, al tempo stesso, poter accedere a tutti i siti e i contenuti multimediali senza limiti geografici.

I requisiti di Avira Prime partono da Windows 7, Android 6.0, iOS 11, Mac OS X 10.15, Chrome 32 o versioni successive. Acquistando il pacchetto, sarà possibile usufruire di una garanzia di rimborso entro 30 giorni, nel caso non siate soddisfatti.

