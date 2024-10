Avetrana - Qui non è Hollywood: come vedere la serie in streaming dall'estero

La nuova serie Avetrana - Qui non è Hollywood è ora disponibile su Disney+, dopo lo stop provvisorio ordinato dal Tribunale di Taranto di cui Disney ha accolto le richieste rimuovendo "Avetrana" dal titolo della serie che, ufficialmente, si chiama solo "Qui non è Hollywood".

La serie in questione, che racconta il delitto di Avetrana, è ispirata al libro “Sarah: La ragazza di Avetrana”, di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Gli episodi sono ora disponibili nel catalogo di Disney+. Per tutti gli abbonati alla piattaforma, quindi, c'è la possibilità di guardare la serie.

Chi non ha un abbonamento può attivarne uno: Disney+ è disponibile da 5,99 euro al mese. La serie si compone di quattro episodi per un totale di circa 4 ore di narrazione.

Per vedere Avetrana - Qui non è Hollywood in streaming dall'estero, invece, serve una VPN, andando a scegliere un server italiano per avviare la connessione e poi accedere alla piattaforma di streaming di Disney con il proprio account.

La VPN giusta da usare, in questo momento, non può che essere NordVPN, disponibile con un prezzo scontato di 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso, grazie all'offerta del Black Friday. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN qui di sotto.

Come vedere Avetrana - Qui non è Hollywood dall'estero

Ecco la procedura da seguire per vedere Avetrana - Qui non è Hollywood in diretta streaming dall'estero:

attivare una VPN illimitata come NordVPN

come selezionare un server italiano per avviare la connessione VPN

per avviare la connessione VPN collegarsi a Disney+ per avviare lo streaming utilizzando il proprio account

La VPN da scegliere è NordVPN, ora disponibile a 2,99 euro al mese. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Avetrana - Qui non è Hollywood: il trailer uffiicale

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.