Autunno con Disney+: le serie TV da non perdere

Su Disney+ sono uscite e usciranno in questi giorni diverse serie tv molto interessanti.

Detto questo, vi proponiamo tre serie tv uscite di recente o in uscita che meritano davvero.

Disney+: tre serie tv da vedere in autunno

Oggi, venerdì 18 ottobre, esce Rivals, una serie di otto episodi basata sul romanzo di Dame Jilly Cooper, che ci porta negli anni Ottanta, tra i drammi e gli eccessi della classe dirigente britannica, assetata di potere. Ambientata in un periodo di grande fermento, la storia esplora le dinamiche senza scrupoli del mondo televisivo, dove le trattative si svolgono tanto nelle sale riunioni quanto nelle camere da letto. Nel cast spiccano Alex Hassell, Bella Maclean, Katherine Parkinson, David Tennant e Aidan Turner, affiancati da Nafessa Williams, Emily Atack, Rufus Jones e molti altri.

Qualche giorno fa è uscita invece Máquina: il pugile, una serie di sei episodi che segue la storia di Esteban "La Máquina" Osuna, un pugile la cui carriera sembra ormai sul punto di crollare dopo una pesante sconfitta. Interpretato da Gael García Bernal, Esteban affronta le sue sfide personali mentre cerca di risalire la china, guidato dal suo manager e amico Andy Lujan, interpretato da Diego Luna. La serie, che esplora anche il lato oscuro della boxe, vede nel cast Eiza González, Jorge Perugorría e Lucía Méndez.

Infine, il 25 ottobre 2024 debutta Avetrana – Qui non è Hollywood, una serie che ricostruisce uno dei casi di cronaca nera più discussi in Italia: il delitto di Sarah Scazzi. Basata sul libro Sarah la ragazza di Avetrana di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, la serie si concentra sull’impatto mediatico e sociale del tragico evento che sconvolse il paese di Avetrana nel 2010. Nel cast, Vanessa Scalera interpreta Cosima Misseri, Giulia Perulli è Sabrina Misseri, mentre Federica Pala veste i panni di Sarah Scazzi.

