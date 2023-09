Auto Dark Mode: nuove funzionalità e interfaccia stile Windows 11

Windows 11 dispone di diverse funzionalità importanti che semplificano la vita degli utenti. Tuttavia, Microsoft a volte si perde nei dettagli. Tra le funzionalità richieste dagli utenti, ma non ancora integrate nel sistema operativo è il passaggio automatico della modalità scura. Questo problema è risolvibile facilmente installando l’app gratuita Auto Dark Mode, applicazione che offre diverse personalizzazioni, come ad esempio la modifica di temi o sfondi. L’app è stata recentemente aggiornata alla v. 10.4.0, con nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni.

Auto Dark Mode: le principali novità dell’aggiornamento

Tra le novità di Auto Dark Mode 10.4.0 vi è il supporto completo a Windows Spotlight, il supporto alle impostazioni dei colori di sistema e al cursore del mouse. Gli utenti potranno nuovamente attivare/disattivare il tema scuro tramite un interruttore nella tastiera virtuale. L’app ha ottenuto inoltre diversi miglioramenti. Ad esempio, l’interfaccia sarà ora simile a quella di Windows 11 e gli elementi verranno ridimensionati correttamente quando si allarga la finestra. Inoltre, l’app proverà a riparare automaticamente i file dei temi Windows quando questi sono non validi o corrotti. Infine, per quanto riguarda le correzioni, sarà possibile scegliere tra Riempi, Adatta e Espandi nel selettore di sfondi per più monitor. Inoltre, il selettore del monitor dello sfondo mostrerà anche quali display non sono attualmente collegati.

Gli sviluppatori di Auto Dark Mode hanno incluso poi altre migliorie. Ad esempio, la lingua dell’app cambierà solo se viene premuto il pulsante di riavvio. La struttura dei componenti interni è stata poi rinnovata, tutti gli argomenti di cambio tema sono ora consolidati in un’unica classe “EventArg”. Inoltre, il rilevamento della batteria è stato modificato e utilizzerà lo stato dell’alimentazione come fonte. L’app, nella sua versione aggiornata, è disponibile al download sul sito ufficiale del Microsoft Store. Per scoprire tutte le novità del nuovo update è possibile consultare la pagina GitHub di Auto Dark Mode.