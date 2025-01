Australian Open: come seguire Sinner e gli altri italiani ai quarti di finale

Gli Australian Open entrano nella fase finale e ci sono due italiani ai quarti di finale. Sia Jannik Sinner che Lorenzo Sonego, infatti, hanno superato l'ostacolo degli ottavi e si preparano ora alla prossima sfida. Al momento, non c'è ancora un orario per i match di Sinner e Sonego agli Australian Open. I quarti, in ogni caso, si svolgeranno nella giornata di mercoledì 22 di gennaio. Da notare che ai quarti c'è anche il doppio di Bolelli e Vavassori.

Per seguire gli Australian Open in streaming è possibile scegliere DAZN, attivando il piano Start con un prezzo di 7,99 euro per un mese, senza alcun obbligo di rinnovo. Il piano in questione, infatti, include l'accesso a tutti gli "altri sport" trasmessi da DAZN e ai canali Eurosport che trasmettono gli Australian Open. Per accedere alla promozione basta visitare il sito ufficiale di DAZN, tramite il link qui di sotto.

Australian Open: i prossimi match degli italiani

Ai quarti di finale degli Australian Open è prevista la sfida tra Jannik Sinner e l'australiano de Minaur. Per Lorenzo Sonego, invece, ci sarà l'americano Ben Shelton come ostacolo da superare per arrivare alle semifinali del torneo. In caso di vittoria di entrambi, Sinner e Sonego si sfideranno in semifinale. Ricordiamo che sono ai quarti di finale anche Bolelli e Vavassori che proveranno a conquistare il titolo nel doppio maschile.

Tutti i match possono essere seguiti su DAZN, attivando l'abbonamento Start con un costo di 7,99 euro per un mese. Quest'abbonamento consente l'accesso a tutto il catalogo di "altri sport" di DAZN oltre che ai canali di Eurosport che sta trasmettendo gli Australian Open. In questo modo, seguire il torneo di tennis diventa semplice e, soprattutto, molto economico. Per attivare la romo basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.