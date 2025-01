Australian Open a 7,99€: l'offerta DAZN e gli italiani ancora in gara

Gli Australian Open proseguono. Nella giornata di sabato gli italiani rimasti in gara giocheranno il terzo turno del primo slam della stagione: doppio ostacolo statunitense per Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, impegnati rispettivamente contro Giron e Shelton, mentre Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini affronteranno l'ungherese Fabian Marozsan e la tennista ucraina Elina Svitolina.

Per seguire i prossimi incontri degli Australian Open, da qui fino alla finale del torneo maschile in programma domenica 26 gennaio, una delle offerte più interessanti è quella proposta da DAZN sul piano Start: 7,99 euro per un mese, senza alcun vincolo, con la possibilità di accedere alla diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Australian Open 2025: gli incontri degli italiani al terzo turno

Ecco gli incontri degli atleti italiani che si sono qualificati al terzo turno degli Australian Open. Tutti i match si disputeranno sabato 18 gennaio, con gli orari e i campi ancora da definire.

Singolare maschile

Jannik Sinner vs Marcos Giron

Lorenzo Musetti vs Ben Shelton

Lorenzo Sonego vs Fabian Marozsan

Singolare femminile

Jasmine Paolini vs Elina Svitolina

Due gli azzurri eliminati al secondo turno, Matteo Berrettini da una parte e Lucia Bronzetti dall'altra. Entrambi avrebbero potuto fare qualcosa di meglio, sia Matteo che Lucia, dato che i loro rispettivi avversari - il danese Rune e la rumena Cristian - non sembravano nella loro giornata migliore.

Detto questo, ora è tempo di concentrarsi sulle possibilità per i quattro italiani impegnati nel terzo turno di raggiungere gli ottavi di finale. Sulla carta l'incontro più agevole è per Sinner, mentre sia Musetti che Sonego dovranno sudare le proverbiali sette camicie per venire a capo rispettivamente di Shelton e Marozsan; avversaria ostica anche per la Paolini, visto che l'ucraina Svitolina vanta una notevole esperienza negli Slam.

