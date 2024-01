Auricolari Huawei FreeBuds SE 2 al MINIMO STORICO su Amazon (39€)

Su Amazon gli auricolari FreeBuds SE 2 di Huawei sono tra le migliori offerte a tempo del giorno. Grazie all'11% di sconto, li puoi acquistare a 39€ invece che 44€. Si tratta del prezzo più basso di sempre per questo tipo di auricolari true wireless. Ecco il link all’offerta.

FreeBuds SE 2 rientrano tra gli auricolari migliori per chi ha un budget inferiore ai 50 euro. Tutto merito dei suoi principali punti di forza quali la resistenza a polvere e schizzi, la batteria di lunga durata e la qualità audio.

Huawei FreeBuds SE 2 in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon

Il fiore all'occhiello del modello FreeBuds SE 2 è la durata della batteria: con una singola carica hai a disposizione 9 ore di autonomia, mentre con la custodia di ricarica fino a 40 ore. Numeri che si esaltano anche con la funzione di ricarica rapida: bastano soli 10 minuti di carica per ottenere un'autonomia di 3 ore.

Un altro loro asso nella manica è il comfort durante l'uso quotidiano: ogni auricolare Huawei pesa appena 3,8 grammi. Al peso piuma si aggiunge poi la loro perfetta adesione all'orecchio. Ottima anche la connessione Bluetooth 5.3, grazie alla quale suono e immagini sono sincronizzati in ogni momento, per un'esperienza audiovisiva molto più coinvolgente che in passato.

Gli auricolari Huawei FreeBuds SE 2 di Huawei sono in offerta a soli 39€ su amazon.it. Venduti e spediti da Amazon, gli utenti Prime non pagano nulla per le spese di spedizione. Ti ricordiamo che è un'offerta a tempo, potrebbe dunque terminare già in giornata.

