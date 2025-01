Aumenta la tua privacy con questa VPN in promozione con l’82% di sconto

L’utilizzo di una VPN è oggi indispensabile considerando i rischi che corriamo ogni volta che ci colleghiamo, da PC o da smartphone, a internet. Sono rischi di cui spesso neanche ci rendiamo conto ma che possono mostrare tutta la loro gravità e pericolosità quando è ormai troppo tardi. Frodi informatiche, truffe e furti d’identità sono solamente alcuni dei pericoli cui ci si imbatte navigando sul web, anche su siti apparentemente sicuri. La VPN è quindi il miglior strumento da adottare e CyberGhost VPN, anche per lo sconto dell’82%, è tra le soluzioni più interessanti al momento disponibili.

Le misure di sicurezza previste da CyberGhost VPN

CyberGhost VPN consente innanzitutto di navigare in sicurezza evitando che provider, inserzionisti, hacker e criminali informatici possano accedere alle informazioni online tenendo traccia di ciò che facciamo quando siamo connessi. Inoltre CyberGhost VPN consente di accedere a tutti i contenuti in streaming, anche quelli bloccati in alcuni Paesi, seguire tutti gli eventi live e consultare siti d’informazione che alcuni governi nazionali possono bloccare per motivi di censura.

I piani CyberGhost VPN sono particolarmente validi anche per le funzionalità incluse nell’abbonamento. CyberGhost VPN, infatti, consente di collegare simultaneamente fino a 7 dispositivi, sfruttando anche le configurazioni delle app specifiche per i vari sistemi operativi (Android, iOS, Windows, Linux, Chrome, Apple TV, eccetera). La connessione è protetta sotto tutti i punti di vista: dalla crittografia avanzata allo split tunneling passando per il kill switch automatico e l’accesso a CyberGhost ID Guard. Si tratta di una funzionalità che monitora in tempo reale gli indirizzi e-mail e le password così da inviare notifiche se ci sono state perdite di dati o tentativi di accesso sospetti.

Per avere questa sicurezza CyberGhost VPN è in promozione a 2,19€ al mese per due anni (con due mesi aggiuntivi in omaggio) con un risparmio complessivo dell’82%.

