Audacity 3.2: implementati Real-Time Effect ed il supporto a WavPack

Il team di sviluppatori di Audacity, noto software open source dedicato alla registrazione ed all'editing delle tracce audio, ha comunicato alla propria community di utenti la disponibilità della nuova major release. Audacity 3.2 implementa tutta una serie di innovazioni che consentono di migliorare la già ottima user experience del progetto. Ad esempio una delle nuove funzionalità che possiamo trovare in Audacity 3.2 sono i real-time effect per i plugin Audio Units, LADSPA, LV2 e VST3. A partire da questa versione, tramite un apposito tasto, l'utente può quindi aggiungere effetti audio in tempo reale al progetto audio su cui si sta lavorando. Inoltre è possibile modificare l'effetto applicato al volo senza doverlo cancellare e raggiungerlo successivamente. Questo elemento semplifica enormemente il lavoro di editing audio dei progetti molto grandi.

Oltretutto se gli effetti audio di default non dovessero soddisfarci è ora disponibile una comoda voce nel menu dedicata chiamata "ottieni più effetti" che ci riporta in uno store online di plugin dove poterne reperire di nuovi in pochi secondi. Audacity 3.2 ha ricevuto un grosso lavoro di pulizia visiva della GUI (Graphical User Interface). Diverse barre e pulsanti sono stati combinati in singoli elementi oppure sono ora disposti in menu a scomparsa. Il nuovo riquadro di Audio Setup ha infatti sostituito la classica Device toolbar, tuttavia è possibile riottenere il vecchio layout senza problemi andando a spuntare l'opzione chiamata "Toolbars menu" presente all'interno della sezione denominata "View".

Inoltre è stato aggiunto il nuovo pulsare "Condividi" che consente di caricare al volo il proprio progetto audio su di un piattaforma di sharing audio gratuita, cosi da poter condividere al volo la propria traccia audio con i propri colleghi o magari con gli amici. Sempre in tale release è stato implementato anche il pieno supporto al formato di compressione audio lossless gratuito e open source WavPack.