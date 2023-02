Audacious 4.3 Beta: implementato il supporto ai PipeWire Plugin

I programmatori di Audacious, noto player multimediale open source che si ispira a software molto noti diversi anni fa come XMMS e Winamp, hanno reso noto ai tester ed ai maintainer del progetto il rilascio di un nuovo aggiornamento del ramo di sviluppo. Audacious 4.3 beta dispone di una vasta pletora di novità di rilievo pensate per migliorare l'integrazione dell'applicativo con il panorama delle distribuzioni Linux. Questo programma adotta un'impostazione "old school" senza troppi orpelli grafici e molto minimale ma con tanta sostanza e tante feature interessanti.

Audacious 4.3 Beta implementa il supporto completo ai PipeWire output plugin. Si tratta di quella serie di addon che consentono ai vari programmi di interfacciarsi con PipeWire ed ottenere l'acesso ad un vasto set di feature. I diversi developer di terze parti che hanno realizzato un applicativo dedicato alla riproduzione di contenuti multimediali possono sviluppatore ed implementare un PipeWire output plugin per potersi gestire senza problemi con PipeWire a diverse funzioni particolari, come ad esempio la regolazione dei livelli dell'audio.

Sempre in Audacious 4.3 Beta è possibile reperire un nuovo Opus audio decoder plug-in, che va migliorare quindi il supporto a tale formato audio lossy royalty-free, oltre al tanto atteso supporto alle librerie GTK3, anche se in questa beta di default vengono comunque ancora utilizzate le GTK2. Probabilmente nella versione stabile verrà eseguita la definitiva transizione al set librerie più aggiornato e moderno. In realtà Audacious aveva già eseguito tale migrazione in passato ma per una serie di problemi tecnici il supporto alle GTK3 era stato rimosso ed è stato necessario attendere questa build per vederlo ricomparire.

Audacious 4.3 Beta integra anche il porting della sui GUI (Graphical User Interface) alle Qt6. Secondo i developer i lavori sono quasi ultimati dunque è plausibile anche in questo caso che nella stable release venga abbandonata la versione scritta con le Qt5.