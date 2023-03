Audacious 4.3: arrivato il supporto ai PipeWire Plugin

I coder di Audacious, famoso player multimediale open source che prendere ispirazione da software come XMMS e Winamp, hanno reso noto alla proprio community di utenti il rilascio di una nuova stable releae. Audacious 4.3 dispone di una vasta serie di novità interessanti, pensate anche per migliorare l'integrazione di questo programma con le distribuzioni Linux. Questo software adotta un setup che potrebbe essere definito come "old school", ovvero senza fronzoli grafici e con una UI (User Interface) essenziale ma molto ricca di funzioni.

In Audacious 4.3 possiamo trovare il supporto completo ai PipeWire output plugin. Ovvero per quella pletora di addon pensate per permette ai diversi applicativi di interfacciarsi con PipeWire ed ottenere l'accesso ad un vasto bacino di feature. I developer di terze parti che sviluppano un applicativo dedicato alla riproduzione di contenuti multimediali possono creare ed implementare un PipeWire output plugin per poter accedere senza problemi a diverse funzioni particolari, come ad esempio la regolazione del mixer dei livelli audio.

Sempre in Audacious 4.3 troviamo il nuovo Opus audio decoder plug-in, che consente appunto migliorare il supporto a tale formato audio lossy royalty-free. I coder di Audacious hanno inoltre aggiunto il supporto alle librerie GTK3, segno che la transizione completa a questo set di librerie è in arrivo e probabilmente nelle prossime build si inizierà a valutare l'inizio dei lavori per il porting della UI alle GTK4. Il passaggio alle GTK3 in realtà era già avvenuto in passato ma per una serie di problemi tecnici il supporto era stato rimosso per assicurare la piena stabilità del programma, elemento che è molto importante per gli sviluppatori del progetto, ed è stato quindi necessario attendere tale build per rivedere nuovamente una UI in GTK3.

Sempre per quanto riguarda la GUI Audacious 4.3 implementa il porting alle moderne Qt6. Gli utenti degli ambienti grafici basati su tali librerie potranno quindi beneficia di un'integrazione completa di Audacious con i setting grafici del sistema.