Attiva la nuova fibra di TIM per ricevere un Bonus di 100€

Fino al 3 novembre sul sito ufficiale di TIM è disponibile la Promo Limited Edition: attivando online TIM WiFi Casa, la nuova offerta Internet per la casa, si riceverà un Bonus da 100 euro. L'offerta prevede una fibra fino a 2,5 Gbps, chiamate illimitate, il modem TIM HUB Pro e attivazione gratis al prezzo scontato di 24,90 euro al mese per 20 mesi. Al termine il prezzo passerà a 29,90 euro al mese.

Il Bonus da 100 euro per i nuovi clienti viene applicato sul canone di abbonamento mensile a TIM WiFi Casa con uno sconto di 5 euro al mese per 20 mesi. L'unica condizione richiesta per usufruire del Bonus è di mantenere l'offerta attiva.

A questo proposito, per attivare la Promo Limited Edition e beneficiare così dell'iniziativa in corso, occorre collegarsi a questa pagina del sito TIM.

I vantaggi della Promo Limited Edition per la fibra di TIM

Con l'offerta TIM WiFi Casa si ottiene una fibra con velocità fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload. Incluse nella promo anche chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali per i primi 24 mesi, e rinnovabili per altri due anni a zero mantenendo l'offerta attiva, poi il costo sarà di 5 euro al mese.

Inoltre, la promozione comprende il modem TIM HUB Pro, un dispositivo dotato della tecnologia Wi-Fi 7 (nuovo standard di riferimento nel settore). Un'ottima notizia per chi è alle prese con una connessione Internet poco stabile e con un livello di latenza inaccettabile.

Un ulteriore punto di forza è l'attivazione dell'offerta senza costi, a patto di attivare la promo online. In caso contrario, il contributo una tantum richiesto è pari a 39,90 euro.

I dettagli completi della Promo Limited Edition su questa pagina dedicata del sito TIM.

