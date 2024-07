Attenzione: app truffa Android puntano a rubare i dati bancari

Ancora una volta, il Play Store di Android è stato preso di mira da app malevole che si camuffano da servizi noti per ingannare gli utenti e sottrarre informazioni sensibili. Recentemente, è emerso che un gruppo di hacker pakistani, noto come "Transparent Tribe", ha caricato un'app fasulla chiamata "TikToks" sul Play Store. Questa app mira a trarre in inganno gli utenti meno esperti, facendosi passare per l'app ufficiale del popolare social network TikTok di ByteDance.

Dietro questa falsa applicazione si nasconde il pericoloso malware CapraRat, progettato per rubare i dati bancari delle vittime e svuotare i loro conti correnti. Il malware è in grado di registrare lo schermo del dispositivo mentre l'utente inserisce le proprie credenziali di accesso all'app bancaria, inviando poi le registrazioni agli hacker, che possono così accedere ai dati e al conto corrente.

Inoltre, il malware intercetta e visualizza i codici di conferma inviati via SMS per autorizzare le transazioni, permettendo agli hacker di effettuare operazioni fraudolente a loro piacimento. Purtroppo, "TikToks" non è l'unica app infetta da CapraRat. I ricercatori hanno identificato altre applicazioni contenenti questo malware, tra cui:

Crazy Game

Video sexy

Arms

Come difendersi da queste App truffa per Android

Per difendersi da queste minacce, è essenziale seguire alcune semplici precauzioni:

Disinstallare immediatamente le app sospette o sconosciute. Scaricare app solo da fonti ufficiali come il Play Store, verificando sempre l'editore e le recensioni degli utenti. Controllare attentamente i permessi richiesti dalle app prima di installarle. Non concedere mai autorizzazioni eccessive che non sono strettamente necessarie per il loro funzionamento. Mantenere aggiornato il sistema operativo Android e le app installate sul dispositivo. Installare un antivirus affidabile per proteggere il dispositivo da malware e altre minacce.

Ricordate di essere sempre vigili e cauti quando navigate online e scaricate app, soprattutto se provengono da fonti sconosciute. La vostra sicurezza online dipende dalla vostra attenzione e prudenza. Proteggere i vostri dati è fondamentale per evitare di cadere vittima di queste truffe informatiche.