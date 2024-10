Attenzione alla truffa online dei QR Code: l'allarme di UniCredit

Negli ultimi tempi, sono aumentate le segnalazioni di truffe online sempre più sofisticate, e UniCredit ha recentemente lanciato un allarme su una nuova forma di frode che coinvolge l'uso dei QR Code. Questa tecnica ingannevole è stata perfezionata dai truffatori, che inviano messaggi o email contenenti codici QR falsi con l’intento di rubare le credenziali bancarie dei malcapitati. Il funzionamento della truffa è subdolo: quando l'utente scansiona il codice, viene indirizzato verso un sito web fasullo, che imita perfettamente quello della banca.

Una volta giunti su questa pagina fraudolenta, le vittime sono spinte a inserire i propri dati personali, come nome utente e password, convinte di essere sul portale autentico della loro banca. In realtà, queste informazioni vengono immediatamente sottratte dai truffatori, che le utilizzano per accedere ai conti delle vittime e compiere operazioni illecite.

In alcuni casi, i truffatori arrivano persino a contattare telefonicamente le vittime, fingendosi operatori della banca. Questi contatti telefonici servono a rafforzare la credibilità della truffa, convincendo ulteriormente gli utenti della legittimità della richiesta e inducendoli a fornire dettagli ancora più sensibili.

Come evitare la truffa del QR Code

Per evitare di cadere in questa trappola, è importante prestare sempre molta attenzione all'origine dei QR Code che si decide di scansionare. Un’altra misura di sicurezza consiste nel verificare l’indirizzo del sito web su cui si viene reindirizzati, accertandosi che corrisponda effettivamente a quello ufficiale della banca.

Le istituzioni bancarie, infatti, non richiedono mai l’inserimento di credenziali o altre informazioni personali tramite email, messaggi o telefonate non autorizzate. In caso di dubbi, è consigliabile contattare direttamente la propria banca, utilizzando esclusivamente i canali ufficiali.

Inoltre, mantenere aggiornato il proprio dispositivo con un software antivirus efficace può contribuire a prevenire l'installazione di malware. Le truffe digitali sono in continua evoluzione, ma prestando attenzione e seguendo alcune semplici regole, è possibile difendersi efficacemente e proteggere i propri dati e il proprio denaro.