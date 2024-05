Attenzione alla truffa del codice su WhatsApp: account in pericolo

Una nuova truffa sta circolando su WhatsApp, mettendo a rischio la sicurezza degli account degli utenti. La cosiddetta truffa del "codice a sei cifre" ha già fatto numerose vittime, sfruttando l'inganno per rubare account e dati personali. Ecco come funziona e come proteggersi.

La truffa inizia con un SMS inviato da un contatto apparentemente conosciuto. Il messaggio dice: "Ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?". Poco dopo, l'utente riceve un altro SMS contenente un codice a sei cifre. Questo codice è, in realtà, il codice di verifica necessario per attivare WhatsApp su un nuovo dispositivo. Se l'utente cade nel tranello e invia il codice al truffatore, quest'ultimo ottiene l'accesso completo all'account WhatsApp della vittima.

Con il codice a sei cifre, il truffatore può attivare WhatsApp su un nuovo dispositivo e ottenere pieno accesso alle chat, alle foto e ai dati sensibili dell'utente. Inoltre, può impersonare la vittima per contattare altri utenti, creando ulteriori problemi di sicurezza e potenzialmente diffondendo ulteriormente la truffa.

Cosa fare proteggersi dalla truffa del codice a sei cifre?

Per proteggere il proprio account WhatsApp da questa truffa, è fondamentale seguire alcune semplici ma importanti regole. Innanzitutto, non bisogna mai rispondere a messaggi che chiedono l'invio di codici di verifica, anche se sembrano provenire da contatti conosciuti. I codici di verifica di WhatsApp sono strettamente personali e non devono essere condivisi, nemmeno con amici o familiari. Inoltre, è essenziale attivare la verifica a due fattori.

Questa funzione aggiunge un ulteriore livello di sicurezza richiedendo un PIN a sei cifre ogni volta che si registra il numero di telefono con WhatsApp su un nuovo dispositivo. Può essere attivata nelle impostazioni di WhatsApp sotto "Account" e poi "Verifica a due fattori". Diffidare sempre da messaggi sospetti, anche se provengono da contatti presenti nella rubrica, è un altro passo importante per la sicurezza. È sempre consigliabile verificare a voce se il messaggio è autentico, chiamando direttamente il contatto per confermare la richiesta.

Se si sospetta di essere già vittima della truffa, è necessario agire rapidamente. Cambiare immediatamente la password di WhatsApp è il primo passo da compiere. Accedendo alle impostazioni dell'account, è possibile modificare la password per impedire ulteriori accessi non autorizzati. Seguire le istruzioni di WhatsApp per recuperare l'account compromesso è altrettanto cruciale. WhatsApp fornisce una procedura specifica per recuperare l'accesso agli account compromessi.