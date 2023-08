ATP Toronto 2023: dove guardare tutte le partite in streaming

Dal 7 al 13 agosto, il circuito ATP Masters 1000 fa tappa a Toronto, Canada, per un evento di spessore che vedrà i migliori giocatori del mondo sfidarsi sui campi del Sobeys Stadium. E tu non puoi perderti nemmeno un colpo vincente seguendo tutte le partite in diretta streaming su NOW.

ATP Toronto 2023: seguilo in streaming

Dopo la stagione della terra rossa e i primi tornei nordamericani, l'attenzione del mondo del tennis si sposta in Canada. Il torneo maschile di Toronto è il sesto evento del circuito ATP Masters 1000 di quest'anno e sta già regalando azione, rivalità e partite mozzafiato. Questo torneo non solo è una tappa fondamentale per i giocatori che si preparano agli US Open di fine agosto, ma rappresenta anche un'opportunità imperdibile per i tifosi di seguire il tennis di altissimo livello.

Hai voglia di seguire ogni match, ogni break, ogni servizio vincente? NOW TV è la risposta. Il canale di riferimento per gli amanti del tennis è Sky Sport Tennis, dove potrai sintonizzarti per vedere in diretta ogni partita del torneo. E non preoccuparti se dovessi perdere qualche partita in diretta: grazie a NOW TV, avrai la possibilità di vedere tutto ciò che ti sei perso on-demand, quando meglio preferisci.

Il torneo di Toronto promette altre emozioni a non finire. Nonostante il forfait di Novak Djokovic, molti dei migliori giocatori del mondo scenderanno in campo per contendersi il titolo. Il giovane Carlos Alcaraz, vincitore del cuore a Wimbledon, sarà assente, ma i favoriti non mancano. Tra di loro, Daniil Medvedev, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Holger Rune e Andrej Rüblev. Chi prenderà il controllo del campo? Le sorprese sono dietro l'angolo, e tu non puoi farti sfuggire neanche un attimo.

Con NOW TV, puoi avere accesso immediato a tutte le partite del torneo ATP Toronto 2023. Abbonati ora e preparati a immergerti nell'azione, tifo e spettacolo, comodamente da casa tua.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.