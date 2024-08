ATP Montreal, Cobolli-Rinderknech: dove vederla in TV e streaming

Oggi pomeriggio, in Canada, Flavio Cobolli tornerà in campo contro Arthur Rinderknech per il recupero del secondo turno dell'ATP Montreal, in seguito alla sospensione del match nella giornata di ieri sul punteggio di tre giochi a zero nel primo set a favore del transalpino. L'incontro sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Arena e sulla piattaforma streaming NOW grazie al pass Sport.

A questo proposito, se si ha la passione per il tennis il pass Sport di NOW rappresenta il pacchetto più completo in assoluto, dato che comprende tutti i tornei ATP e WTA, le ATP Finals, la Coppa Davis, l'Australian Open, il Roland Garros e Wimbledon (manca lo US Open, ma questo verrà trasmesso in chiaro per tutti su SuperTennis, visibile gratuitamente sul canale 64 del digitale terrestre). Con la nuova offerta disponibile, il pass Sport è in promozione a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro.

Dove vedere Cobolli-Rinderknech

Il match valido per il secondo turno dell'ATP Montreal tra Cobolli e Rinderknech sarà visibile in TV su Sky Sport Arena (canale 204 di Sky) e in streaming su NOW. Il via è previsto per le 18:00 (ora italiana).

Chi tra i due si aggiudicherà l'incontro di oggi pomeriggio affronterà agli ottavi il vincente della sfida tra Hurkacz e Kokkinakis, in programma sempre alle 18:00 sul campo principale. Sulla carta i favori del pronostico sono per il tennista toscano, che meno di una settimana fa ha conquistato la finale del Citi Open dopo aver eliminato in semifinale il fenomeno statunitense Ben Shelton.

Appuntamento dunque a oggi pomeriggio, quando Cobolli proverà ad allungare la striscia di successi Oltreoceano. Senza dimenticare che un paio d'ore più tardo scenderà in campo anche il numero uno del tabellone, l'altro azzurro Jannik Sinner.

