ATP Madrid 2025: il programma di oggi con le migliori partite in diretta

Fino al 4 maggio il Gotha del tennis mondiale è agli ATP Madrid 2025, Masters 1000 maschile dove oggi, venerdì 25 aprile, fanno il loro esordio le teste di serie (che avevano usufruito di un bye al 1° turno). Gli italiani impegnati oggi saranno due, ma negli altri campi saranno protagonisti molti altri tennisti big.

Gli italiani impegnati oggi saranno Flavio Cobolli e Federico Cinà. Il primo affronterà un Holger Rune in stato di grazia, visto che ha battuto Carlos Alcaraz in finale a Barcellona. Il secondo, che ha vinto la sua seconda partita a livello ATP contro Wong, prova a battere Sebastian Korda, numero 23 del seeding ma con grosse difficoltà sulla terra.

Scenderanno poi in campo altri big, tra cui Zverev, Fritz, Rublev e Medvedev. Da menzionare anche la "nostra" Jasmine Paolini, numero 6 del tabellone WTA, che affronterà la britannica Katie Boulter.

UOMINI

Korda (Usa) vs CINA' (Ita) - dalle 11 sul Campo 6;

Medvedev (Rus) vs Djere (Srb) - dalle 11 sull'Arantxa Sanchez;

[3] Fritz (Usa) vs O'Connell (Aus) - dalle 11 sullo Stadium 3;

[Zverev (Ger) vs Bautista Agut (Esp) - dalle 11 sul Manolo Santana;

COBOLLI (Ita) vs Rune (Den) - dalle 19 sull'Arantxa Sanchez;

Monfils (Fra) vs Rublev - non prima delle 20 sul Manolo Santana.

DONNE

Boulter vs PAOLINI - ore 11 sullo Stadium 3;

Badosa vs V. Kudermetova - ore 11 sul Manolo Santana;

Sabalenka vs Blinkova - 2° match dalle 11 sul Manolo Santana;

Potapova vs Zheng - non prima delle 15 sull'Arantxa Sanchez;

Rybakina vs Andreescu - non prima delle 21.30 sul Manolo Santana.

