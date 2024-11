ATP Finals in diretta streaming e non solo: su NOW c'è tantissimo sport

Le ATP Finals si avvicinano alla conclusione: nella serata di oggi, a partire dalle 20:30, infatti, ci sarà la sfida tra Jannik Sinner e Casper Rudd. Si tratta di un match attesissimo che vede il campione italiano scendere in campo da favorito.

Il vincitore sfiderà nella finale, in programma domani, domenica 17 novembre a partire dalle 20:30, il vincitore tra Taylor Fritz e Alexander Zverev. L'appuntamento conclusione delle ATP Finals chiuderà anche la stagione del circuito e rappresenta uno degli eventi più importanti dell'anno per il mondo del tennis.

Per vedere in streaming le ATP Finals e accedere a una ricchissima programmazione sportiva è possibile affidarsi al Pass Sport di NOW, attivabile ora, con accesso immediato ai contenuti, con un costo di 24,99 euro al mese oppure di 14,99 euro al mese per 12 mesi. Il Pass in questione consente l'accesso a tutta l'offerta sportiva di Sky.

Per attivare subito il Pass Sport di NOW basta seguire il link qui di sotto.

ATP Finals e molto altro in streaming su NOW

Con il Pass Sport di NOW è possibile accedere a un'offerta sportiva davvero ricca (è inclusa tutta la programmazione Sky). Il Pass, infatti, permette di seguire tutti i principali tornei di tennis della stagione oltre a tanti eventi calcistici, a partire dalla Champions League e fino ad arrivare alle partite di Serie A trasmesse da Sky e alla Serie C. C'è spazio anche per gli "altri sport" con la Formula 1, la Moto GP, la NBA e molto altro ancora.

Tutti i contenuti sono accessibili con il Pass Sport di NOW, disponibile al costo di 24,99 euro al mese oppure a 14,99 euro al mese per 12 mesi. C'è anche l'Opzione Premium che include la visione da 2 dispositivi in contemporanea con lo stesso account al costo di 5 euro al mese. L'offerta è disponibile di seguito.

