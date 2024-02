Atlas VPN taglia il prezzo: solo 1,54 € al mese

Oggi sempre più utenti segnalano truffe online e minacce a sciurezza e privacy. Ogni clic, ogni ricerca, ogni condivisione può esporti a rischi inimmaginabili. Ma ecco la buona notizia: Atlas VPN può trasformare la tua navigazione in un'esperienza sicura, privata e incredibilmente libera, il tutto a un prezzo che sembra quasi un regalo.

Perché Atlas VPN è il meglio per la tua sicurezza

Atlas VPN non è solo un altro servizio VPN. È la tua guardia del corpo digitale che ti protegge con una crittografia di livello militare e una politica rigorosa di zero registrazioni. Significa che tutto ciò che fai online rimane solo tuo, invisibile agli occhi indiscreti. E grazie ai server ottimizzati per la velocità e al supporto del protocollo WireGuard, Atlas VPN ti garantisce una connessione velocissima, perfetta per lo streaming senza buffering, per partite online senza lag e per una navigazione fluida e senza interruzioni.

Atlas VPN va oltre la semplice sicurezza. Con funzionalità come MultiHop+, che ti consente di connetterti tramite server multipli per un ulteriore livello di sicurezza, e il Kill Switch, che interrompe la tua connessione internet se la VPN si disconnette, sei sempre protetto. E non finisce qui: il Data Breach Monitor vigila sui tuoi dati, avvisandoti in caso di compromissioni, mentre lo Shield tiene lontani annunci e malware, per una navigazione pulita e sicura.

Tutte queste funzioni a un prezzo super. Immagina di ottenere tutto questo per soli 1,54 € al mese. Sì, hai letto bene. Con l'offerta esclusiva di Atlas VPN, puoi goderti una sicurezza di prim'ordine e tutte le funzionalità extra con un risparmio dell'86% sul piano biennale.

Sei preoccupato perché non hai mai utilizzato una VPN? Atlas si distingue anche in questo, con un'app e una piattaforma pensata per tutti. Scarica l'app, sceglii il tuo piano, e con un solo tocco sei protetto. E tornare alla navigazione standard è altrettanto facile.

Visto che ci sarà sempre più bisogno di sicurezza mentre si naviga online, agisci d'anticipo. Non lasciare che la tua navigazione sia a rischio: approfitta dell'offerta limitata di Atlas VPN e naviga senza limiti, in totale sicurezza e libertà. Visita ora il sito e tutela i tuoi dati mentre sei online.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.