Atlas VPN: guarda l'Anno che Verrà anche dall'Estero

Grazie alla VPN di Atlas puoi seguire e festeggiare l'esclusivo programma l'Anno che Verrà in onda il 31 Dicembre 2023 su Rai 1 e visibile in streaming su RaiPlay anche dal territorio estero.

Una VPN come questa è la soluzione per chi ha la necessità di vedere piattaforme streaming del tuo Paese anche se ti trovi all'Estero.

Atlas VPN: ecco i dettagli

Il classico programma di fine anno, trasmesso dalla Rai, è visibile in Italia sul primo canale, mentre, per chi è in viaggio all'Estero e desidera vederlo può farlo grazie ad una VPN.

L'Anno che Verrà verrà trasmesso domani, 31 Dicembre 2023, a partire dalle ore 21 e sarà condotto dallo stesso conduttore del Festival di Sanremo, ovvero il grande Amadeus.

Gli artisti presenti per l'edizione numero 21 sono del calibro di Annalisa, Paola & Chiara, Ricchi e Poveri, Il Volo, Romina Power e Yari Carrisi, Sangiovanni, Nino Frassica & Los Plaggers Band, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Dargen D'Amico, Rose Villain, I Cugini di Campagna, Donatella Rettore, Gli Autogol, Maninni, Cecilia Gayle, Gibson Brothers e Roberta Morise.

Come potete vedere dalla scaletta, dunque, ci sarà un mix di artisti attuali e storici della musica italiana ed internazionale.

Lo show in questione è seguito dal discorso di fine anno del Presidente della Repubblica.

La VPN che vi permetterà di seguire tutto questo, ha un prezzo promozionale disponibile per pochi giorni. Attualmente, infatti, c'è uno sconto dell'86% da prendere al volo!

Questa Virtual Private Network è una delle migliori in circolazione sia per quanto riguarda la velocità sia per il rapporto qualità prezzo che offre.

Costi ed altro

Con questa promozione il piano biennale è disponibile a 1,54 euro mensili con 6 mesi aggiuntivi in omaggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.