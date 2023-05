ASUS Chromebook Flip convertibile da 14" in SCONTO del 38%

Oggi puoi acquistare un Notebook fantastico a un prezzo decisamente vantaggioso. Devi essere veloce però dato che l'offerta è limitata. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello ASUS Chromebook Flip CX1 a soli 249 euro, invece che 399 euro.

In questo momento dunque, grazie a uno sconto promozionale del 38%, puoi risparmiare 150 euro sul totale. Inoltre questa offerta, in esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime, di da la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

ASUS Chromebook Flip CX1 a un prezzo da capogiro

ASUS Chromebook Flip CX1 si presenta con uno schermo da 14 pollici touchscreen FHD molto fluido e sensibile al tocco. Le immagini sono nitide e vivaci ed è perfettamente visibile da qualsiasi angolazione. Inoltre ha la cerniera che ruota a 360° e ti permette quindi di scegliere se usarlo come un portatile o come un tablet.

Monta un processore Intel Celeron N4500 con a supporto 4 GB di RAM, un eMMC da 64 GB e una scheda integrata Intel UHD Graphics. È dotato del sistema operativo Chrome OS, creato da Google, molto intuitivo e leggero con la protezione antivirus integrata e aggiornamenti automatici.

Non perdere questa straordinaria opportunità. Prima che l'offerta finisca vai su Amazon e acquista il tuo ASUS Chromebook Flip CX1 a soli 249 euro, invece che 399 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.