Aspirapolvere Dyson: crolla di 100€ il prezzo per il Black Friday

L’aspirapolvere senza filo Dyson rappresenta l’unione perfetta tra potenza e leggerezza, offrendo prestazioni avanzate per una pulizia profonda e comoda. Con una filtrazione HEPA in tutto l’apparecchio, cattura polvere fine, peli di animali e particelle microscopiche come gli allergeni, garantendo un’aria più pulita in casa.

Questo modello è progettato per affrontare al meglio pavimenti duri e tappeti, grazie alla spazzola Slim Fluffy, larga 25 cm, che combina nylon morbido e filamenti in fibra di carbonio per raccogliere polvere sottile e peli lunghi con efficacia. Inoltre, la Mini Turbospazzola conica antigroviglio cattura e avvolge i peli direttamente nel cestino, semplificando la gestione dei detriti.

Dotato di tre modalità di alimentazione – Eco, Med e Boost – consente di scegliere la potenza ideale per ogni esigenza. La batteria garantisce fino a 60 minuti di autonomia, con una potenza di aspirazione di 120AW in modalità Max, e può essere facilmente sostituita grazie al sistema a scatto rapido per una pulizia senza interruzioni.

Lo schermo LCD fornisce informazioni in tempo reale, mostrando la prova scientifica di una pulizia profonda, mentre il controllo con un solo pulsante assicura un’esperienza pratica senza dover impugnare un grilletto. Lo svuotamento igienico del contenitore permette di espellere polvere e detriti con un’unica azione, mantenendo le mani pulite.

Oggi, su eBay, è presente e disponibile uno sconto del 20% (100€) sul suo aspirapolvere senza fili per un costo finale di 399€. Approfittane subito!