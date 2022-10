Asahi Linux: arrivati i driver video per Wayland su SoC Apple Silicon M1

Il team di coder di Asahi Linux, distribuzione dedicata al porting del sistema del Pinguino sui computer equipaggiati con SoC (System on a Chip) Apple Silicon, ha reso noto alla propria community di appassionati e tester che lo sviluppo dei driver per la GPU DRM (Direct Rendering Manager) per Wayland, frutto di un lungo lavoro di reverse-engineering, ha dato i suoi primi frutti visto che il developer Asahi Lina è riuscita ad eseguire una sessione desktop con tale display server e GNOME Shell su un computer dotato di chip M1. Si tratta di un grande passo in avanti per quanto concerne il rendering 2D/3D con il chipset video integrato in questa serie di computer Apple.

I lavori di porting di Linux su Apple Silicon stanno dunque procedendo bene ed oltre all'ambiente grafico GNOME la programmatrice è riuscita ad eseguire anche il browser Firefox ed a riprodurre correttamente un video su Youtube. Oltretutto in alcuni video pubblicati sull'account di Twitter del coder è possibile vedere in azione anche il videogioco Neverball e diversi altri applicativi della suite software di Plasma KDE.

Tale driver per la GPU è stato scritto completamente in Rust, un linguaggio che sta diventando davvero popolare tanto che presto riceverà il supporto nativo sulla futura versione stabile di Linux 6.0. I programmatori di Asahi Linux sono anche all'opera sul driver AGX Gallium3D driver, entro la fine dell'anno si prevede infatti di interfacciarlo con le librerie OpenGL 2.1. Ovviamente l'obbiettivo a lungo termine è il supporto alle API 2D/3D Vulkan, ed anche qui servirà un ampio lavoro di reverse-engineering, che darebbero accesso ad un vasto bacino di videogiochi ed altre applicazioni grafiche avanzate. Tuttavia per il momento i developer si stanno focalizzando su altro in modo tale da stabilizzare il più possibile i driver e l'ambiente desktop su tale architettura ARM.

Asahi Linux si trova ancora in fase di sviluppo dunque sconsigliamo di testare la distribuzione all'interno degli ambiente di produzione.